Dranske/Berlin

Traurige Nachricht für die Fans von Schlagersänger Thomas Lück: Der frühere DDR-Star wird künftig nicht mehr auf der Bühne stehen. Aus gesundheitlichen Gründen hat der 75-Jährige seine Gesangskarriere am 1. Februar 2019 offiziell beendet, heißt es auf der Homepage von Lück und seinem Bühnenpartner Andreas Holm. Seit 1997 war Lück gemeinsam mit Holm als „Duett Holm & Lück“ auf der Bühne zu sehen. Nun wird Bühnenpartner Andreas Holm ohne ihn weitermachen, wie es weiter auf der Homepage heißt.

Der 1943 in Dranske auf Rügen geborene Sänger, der in den in den 1970er-Jahren auch gelegentlich als Schauspieler zu sehen war, hatte 23 Singles und zwei Langspielplatten herausgebracht. Ein Schwerpunkt waren humorvolle Titel wie „Wo kommt der Schnee auf dem Kilimandscharo her“, „Geh doch mal ans Telefon“, „Ich koche für mein Leben gern“, „Laß doch bloß den Schlankheitstee“, „Kurschatten“ oder „Kunigunde“.

Dass seine Musik die Frauenherzen dahinschmelzen ließ, zeigte sich auch an seinen Beziehungen: Von 1967 bis 1970 war er mit Petra Kusch-Lück verheiratet, danach mit Sängerin Aurora Lacasa und später mit Punk-Sängerin Nina Hagen liiert. Seit 20 Jahren ist er mit Uschi Pieplow verheiratet. Lück hat drei Kinder aus früheren Ehen und lebt in Leegebruch bei Berlin.

Stefanie Büssing