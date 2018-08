Greifswald

Ein Selbstläufer war sie nie, die kleine Galerie. „Eher ein ständiger Kampf mit schlaflosen Nächten“, sagt Hubert Schwarz ganz unverblümt, ohne Mitleid erzeugen zu wollen. Weshalb auch. Seine Art – gelassen. Und seine Arbeit – eine Erfolgsgeschichte: In diesen Sommertagen besteht die „Galerie Schwarz“ 25 Jahre.

Aufgeben steht nicht zur Disposition

„Das Besondere daran ist eigentlich, dass es hier in Mecklenburg- Vorpommern passiert ist“, sagt der Kunsthändler. Und es klingt, als staune er selbst. Denn eigentlich siedelten sich Ausstellungsräume in Großstädten an. „Dort, wo sich Menschen, Industrie und das Geld ballen“, verdeutlicht Schwarz. Er aber tat es in Greifswald. Mehr Randlage geht kaum. Auf finanzstarke Durchreisende, wie sie seine Kollegen in Frankfurt/Main oder Berlin allenthalben begrüßen, brauche er nicht zu hoffen. Heißt also – mehr Aufwand betreiben, um Kunst zu vermitteln. Für Schwarz in erster Linie kein Geschäft, obwohl er davon lebt. In manchen Zeiten eher schlecht als recht, gibt der gebürtige Thüringer offenherzig zu. Aufgeben jedoch stehe für ihn nicht zur Disposition. „Denn ich bin der Meinung, Kunst ist ein Lebensmittel, der Umgang mit ihr eine Frage der Haltung“, betont der 63-Jährige. Und zwar von Anfang an. Wohl auch deshalb wagte er 1993 gemeinsam mit dem Maler Wolfgang Tietze den Versuch, in Greifswald eine Galerie zu etablieren. „Es gab ja damals nichts, bis auf die Greifengalerie, die aus dem Staatlichen Kunsthandel der DDR hervorgegangen ist“, erinnert der Galerist. Als Grafikdrucker habe er häufig mit Künstlern zusammengearbeitet. Die suchten nach Ausstellungsmöglichkeiten – und waren damals froh, ihre Arbeiten in der Hunnenstraße 17 präsentieren zu können, wenn auch die räumlichen Bedingungen mit dem alten Kachelofen alles andere als optimal gewesen seien. Doch das ist lange her. Nach zwei Intermezzi in der Mühlenstraße und in der alten Post am Markt hat die Galerie 2010 ihr jetziges Domizil im Westend gefunden.

Kooperation mit Fotogalerie brachte Schwarz weiter voran

Die Lange Straße 21 hat sich zu einer Adresse entwickelt, die Kunstliebhaber mittlerweile auch in anderen Ländern kennen. Nicht zuletzt wegen der Symbiose mit der Fotogalerie STP, die vor acht Jahren in die Räume mit einzog. „Die Zusammenarbeit mit Peter Konschake war sehr effektiv und immer gut für uns beide“, sagt Schwarz. Er bedauert, dass der Fotokünstler Ende September ein neues Domizil in Besitz nimmt, auch wenn er den Schritt nachvollziehen könne. Probleme, die freien Wände mit Bildern zu bestücken, wird er indes wohl kaum haben. Zu etabliert ist Schwarz auf dem Kunstmarkt, als dass dort Leere entstünde. „Wenn ich früher zu internationalen Messen fuhr, nahm ich immer einen Atlas mit und zeigte, wo Greifswald liegt“, erzählt der umtriebige Mann. Heute sei das anders. Jedes Jahr fahre er zu drei großen Messen – aktuell nach Zürich, Karlsruhe und Berlin. „Man muss sich bewegen, unterwegs sein“, so Schwarz. Das sei zwar finanziell immer mit einem großen Risiko verbunden. Weil unklar, wie es läuft. „Aber meine wichtigste Aufgabe ist ja, Öffentlichkeit für die Künstler zu schaffen. Nichts ist schlimmer, als dass Bilder in Lagern ihr Dasein fristen“, ist er überzeugt. Dabei sei der Kunstmarkt eigentlich paradox: „Wir bieten etwas an, was niemand bestellt hat“, sagt Schwarz, der seine Berufung darin sieht, Interesse bei Kunstliebhabern zu wecken. Dafür hat er ganz offensichtlich ein Händchen. Denn mit vielen Künstlern arbeitet er seit Jahren zusammen. Die am Freitag eröffnete Geburtstagsausstellung mit Werken von Ralph Fleck, Max Neumann, Thomas Hartmann und anderen vermittelt davon einen sehr nachhaltigen Eindruck. Da die Liste der beständigen Partner lang ist, offeriert Schwarz ab 12. Oktober weitere Künstler in einem zweiten Teil.

Vertrauen zwischen Galerist und Künstlern

Zu ihnen gehört auch der in Berlin lebende Peter Ruehle, der sich wahrlich einen anderen Präsentationsort für seine Arbeiten aussuchen könnte. Doch Schwarz vertraut er seit über zehn Jahren: „Er hat ein hochwertiges Programm, das sich sehen lassen kann, und kennt den Kunstmarkt sehr genau“, urteilt Ruehle, der „ die hohe Professionalität“ des Galeristen schätzt. Ähnlich äußert sich Susanne Burmester von der gleichnamigen Galerie in Putbus auf Rügen. „Seine gelassene Haltung gegenüber dem Geschäft, sein Qualitätsbewusstsein und die offene Art, über Erfolge und Misserfolge zu sprechen, haben für mich Vorbildcharakter“, sagt die Kollegin. Nie werde sie vergessen, wie Schwarz, als sie ihn persönlich noch gar nicht kannte, 2006 zu ihrer Galerieeröffnung kam und ermutigende Worte sprach. Seither habe sich nicht nur eine freundschaftliche Beziehung entwickelt. „Wir haben mit ,Circus Circus’ auch schon zwei tolle Projekte zusammen gestemmt“, so Burmester, die sich freut, dass man sich in unserer Region „nicht gegenseitig wegbeißt“.Hubert Schwarz indes genießt es, dass sich in Greifswald innerhalb von 25 Jahren ein echter Kunstmarkt entwickelt habe. „Es gibt mittlerweile tolle private Sammlungen“, verrät er. Ihm bereite es einfach Spaß, Menschen für ein Kunstwerk zu begeistern. „Denn es kann gute Laune verbreiten und ein echter Energiespender sein.“ Der lebensfrohe Galerist muss es wissen – so täglich umgeben von Bildern.

Galerie Schwarz: Dienstag-Freitag 13-18 Uhr, Sonnabend 11-15 Uhr

Petra Hase