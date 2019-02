Göttingen

ARD-Tatort am Sonntag Abend – über Jahrzehnte feste Institution und gute Familientradition im medialen Gesellschaftsgefüge. So langsam fragt man sich aber: Wer schreibt eigentlich die Drehbücher? Oder wer redigiert in die Drehbücher den Trash-Quatsch hinein?

Leider drängt sich der Verdacht auf, dass es hier längst nicht mehr um die Freiheit der Kunst geht, sondern schlicht darum, möglichst viele Tabus zu brechen – um medial in einer Debatte landen zu können. Dortmund als Depressions-Moloch, Saarbrücken als Landungskopf des Kriminalblödsinns, Hamburg als Klein-LA mit Hollywood-für-Arme-Ambiente, Rostock als unerträgliche Provinz abseits der Gesellschaft ( Polizeiruf 110). Und Hannover? Na, da genügt ein Klischee nicht mehr bei so viel Grau in Grau. Im Vorfeld tritt die PR-Abteilung des NDR eine natürlich nicht ganz ernst gemeinte Medienkampagne um Deutschlands erste farbige TV-Kommissarin los. Ja und? Im Polizeiberuf hoffentlich längst Alltag! Und zu Florence Kasumba als Göttinger Polizistin Anaïs Schmitz lässt sich nur sagen: Stark, taff, schlau, schön, mehr von dieser Frau!

Aber damit landet man, soviel weiß jeder PR-Rookie noch längst keine Länderpunkte im Medienrummel. Also mehr. Was geht noch? Man könnte die emotionale Schwarze (Kasumba) und die kühle Blonde ( Maria Furtwängler) zickenmäßig mal so richtig aufeinander prallen lassen und ganz nebenbei mal die gesamte Bevölkerung der Universitätsstadt Göttingen durchbeleidigen. Gut, aber die farbige Kommissarin anfangs als Putzfrau und eine ganze Stadt als Arsch der Welt dastehen zu lassen, reißt ja auch keinen mehr vom Sofa. Wie wär’s also mit ’nem toten Baby? Das gab’s bestimmt noch nicht im deutschen Fernsehen. Mag sein, aber ganz ehrlich liebe NDR-PR-Drehbuchaushilfsschreiber. Ich möchte im Sonntagsabendkrimi kein totes Baby auf dem Seziertisch sehen, auch wenn euch damit Auflage sicher ist. Schade eigentlich, denn der Rest des Krimis war stark – aber für PR natürlich als solides Handwerk viel zu bieder. Also macht mal ohne mich weiter im Tatort – in nächster Zeit!

Michael Meyer