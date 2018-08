Putbus

Putbus/Binz. Mit der „Russendisko“ fing alles an. Inzwischen hat der seit 1990 in Berlin lebende, in Moskau geborene und mittlerweile international berühmte Schriftsteller zahlreiche Bücher geschrieben. „Die Kreuzfahrer“ ist die Nummer 25 in seinem Gesamtwerk. Und das stellt er in der nächsten Woche auf der Insel Rügen vor – im Inseltheater in Putbus sowie im Haus des Gastes in Binz.Im Interview erzählt der Deutsch-Russe über seine Erlebnisse auf den schwimmenden Oasen des Glücks, von intensiven und seltsamen Begegnungen an Bord und an Land, über seine Leidenschaft als Kreuzfahrer und seine Berufung als Schriftsteller.

Machen Sie immer noch Kreuzfahrten?Ja, im Dezember geht es wieder los. Die Schiffe werden immer besser, die „Aida Nova“ zum Beispiel mit 17 Restaurants und einem unsichtbaren Dach, das künstlich immer schönes Wetter produziert. Die Strecken werden zunehmend egal.

Wie ist das zu verstehen?Der eigentliche Spaß einer Kreuzfahrt, das weiß ich nach zahlreichen Schiffsreisen über den Atlantik, das Mittelmeer, die Ostsee und in die Karibik – ja, das Wesentliche ist die Begegnung mit den Passagieren, mit völlig verschiedenen Menschen, deren Lebenswege sich normalerweise nie gekreuzt hätten. Also viele menschliche Geschichten, viele Probleme, die diskutiert werden und uns alle angehen. Die Welt ist derzeit in einem schlechten Zustand und darüber reden die Leute – beim übermäßigen Essen und bei großen Saufgelagen an der Bar. Das Ganze ist eine wunderbare Mischung aus Schweinerei und Empathie und die Arche Noah hat eigentlich gar keine Lust mehr, ein Festland anzusteuern.

Geht Ihnen das Gedränge und die Schlacht am Büfett nicht irgendwann auf die Nerven?Nein, gar nicht. Natürlich sind zum Beispiel die Amerikaner, die sich alle übergewichtig in einen Aufzug quetschen, Freunde des extremen Massentourismus, und sie ziehen das in jeder Hinsicht durch. Dagegen benehmen sich die Deutschen wie Musterschüler, genauso wie zuhause, Deutschland funktioniert ja insgesamt wie ein großes Ordnungsamt. Aber das ist ja gerade das Interessante. Jeder Gast sucht auf so einem Schiff seine Traumwelt, sein Paradies. Es gibt beispielsweise Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen. Die machen eine Weltreise in einer Kabine ohne Fenster. Sie können sich dort eine bessere Welt zurecht malen, als wenn dort ein Fenster wäre.

Was sind das für Leute, die mehrmals im Jahr auf Kreuzfahrt gehen?Sie sind im Grunde Geflüchtete, weil sie aus ihrem Alltag raus wollen, sie sind alle unzufrieden mit ihrer Welt, sie wollen alle weg. Weg von den sozialen Krisen, der extremen Globalisierung, der irrsinnigen Verteuerung von allem.Eine Kreuzfahrt ist bald billiger, als daheim zu bleiben. Kein Wunder, dass sich seit einiger Zeit viele Millionen auf die Reise machen, die einen aus Verzweiflung, die anderen aus Unzufriedenheit. Soziale Krisen, extreme Globalisierung, Durchaus vergleichbar mit den echten Flüchtlingen, nur weniger brutal. Die ganze Welt scheint zur Zeit unterwegs zu sein.

Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass viele Leute gar nicht von Bord gehen, die Ausflugsangebote nicht nutzen und eigentlich die angesteuerten Länder gar nicht besichtigen wollen.Genau. Es ist so: Die vermeintlichen Paradiese, die auf den Kreuzfahrten angeboten werden, sind alle ähnlich: Eigentlich sind sie Höllen – Armut, Schmutz, Geldgier, Hitze.

Wie schaffen Sie es, seit dem Jahr 2000 jährlich mindestens ein Buch zu schreiben? Können Sie nicht abschalten?Das will ich gar nicht. Mir würde das Leben keinen Spaß machen, wenn ich abschalte. Ich bin ein Geschichtensammler. Die größte Freude am Leben ist für mich, die Geschichten zu finden und aufzuschreiben. Im nächsten Buch geht es um Erfahrungen mit Tieren. Meine Frau und ich sind Katzenmenschen, aber wir haben viele Freunde, die Hundebesitzer sind.

Sie schreiben in Ihrem neuen Buch viel von der Suche der Menschen nach dem Paradies. Wo ist Ihr Paradies?Ich habe keines. Ich bin auf der Suche, wie alle. Es gibt da lustige und tragische Situationen. Die Menschen kommen stets an der falschen Tür an, entweder macht keiner auf, oder es ist der falsche Garten. Diese Suche ist für mich persönlich der Antrieb zum Schreiben. Der Weg ist das Ziel.

Zum Schluss: Bei Google stehen Sie hinter Wladimir Putin und vor Wladimir Klitschko. Wie finden Sie das?Na ja, ich fände es schöner, in der Umgebung von Schriftstellern zu stehen als hinter einem KGB-Offizier und vor einem Boxer.

Die Sommerlesung im Theater Putbus findet am 24. August um 20 Uhr statt. Eine weitere Lesung im Binzer Haus des Gastes beginnt am 25. August ebenfalls um 20 Uhr.Tickets gibt es im OZ-Service-Center in Bergen, Markt 25, im Theater Putbus und in der Kurverwaltung Binz.

Lena Roosen