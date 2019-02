Bad Bentheim

„Ich hab eigentlich keine Angst“, sagt der Sänger und Songwriter Maze Exler heute. „Das alles ist jetzt auch schon eine Weile her. Wobei - wenn man einem Drogenabhängigen die Drogen wegnimmt, und ihm sagt, es gibt jetzt keine mehr, dann macht das schon Angst. Und der Gedanke daran, jetzt so leben zu müssen, erst recht. Aber ich habe mich daran gewöhnt.“

Exler durchlebte Anfang der Nullerjahre die klassische Rock-’n‘-Roll-Bandtragödie: Sturm und Drang, Erfolg, Chaos, Untergang. Im Fall seiner Band Union Youth folgte ein fünfter Akt: Auferstehung. Unter dem Namen Pictures machen die beiden früheren Bandmitglieder Exler (Gesang, Gitarre) und Michael Borwitzky (Schlagzeug) zusammen mit Union Youths früherem Live-Tontechniker Ole Fries (Gitarre, Gesang) und Markus Krieg (Bass) seit 2015 wieder Musik. Jetzt ist ihr zweites Album „Hysteria“ erschienen.

Für Union Youth stand das Tor zum Rockolymp einst weit offen. 2001, zwölf Jahre nach Nirvana, lieferten die Vier aus Bad Bentheim kathartisch krachenden German Grunge. Ein aparter Sänger mit dem Zorn und der Traurigkeit von Kurt Cobain stand in einem Sturm aus Lärm auf der Bühne. Das freche Werben um einen Plattenvertrag („Wir versprechen, die beste Rockband aller Zeiten zu werden“) hatte die vier Newcomer aus der Provinz direkt nach Los Angeles geführt. Dass sie dort einen Deal mit dem Label von Limp-Bizkit-Frontmann Fred Durst ausschlugen, machte sie bei deutschen Plattenfirmen umso begehrter.

Doch das von Exler angstvoll verworfene US-Angebot trieb schon früh einen Keil in die Band. Dann noch die Drogen, die vor allem Exler abstürzen ließen. Zank und Selbstzerstörung. „Ich hab‘ die alle gehasst“, beschreibt Borwitzky die Bandchemie der Endzeit im Dokumentarfilm „Könige der Welt“. Am 1. Januar 2006 lösten sich Union Youth auf.

Der Film, der am 22. Februar auf DVD erscheint, erzählt eine Geschichte von Musikern, die aus Freundschaft Verantwortung füreinander übernehmen. Als Depression und Sucht Exler erneut im Griff haben, ihn in eine Entzugsklinik zwingen, gerade als es 2015 richtig losgehen soll mit den Pictures, besuchen ihn die Bandmitglieder. Man hält zusammen. Und wenn Exler und Borwitzky im Film miteinander Tandem fahren und Exler seinen alten Kumpel von hinten kurz umfasst, ist das vielleicht die zweitromantischste Fahrradszene nach Paul Newman und Katharine Ross in „ Butch Cassidy and the Sundance Kid“.

Das Cover von „Hysteria“ zeigt zwei Frauen in Umarmung – eigentlich das Gegenteil von Hysterie. „Mir gefiel diese unantastbare Weiblichkeit“, sagt Exler. „Das Wort bedeutet eigentlich Uterus und wir benutzen es für etwas Negatives. Absurd.“ Zwar ist die Musik auf „Hysteria“ weit weg vom Zorn des Grunge, ist der Sound vielmehr bildschöner Britpop mit klingelnden Gitarren, hört man akustische Balladen, swingendes Midtempo und einige bockig-rockige Momente. Die Stimme aber ist leidenschaftlich wie früher, auch wenn Exler die Vokale jetzt große Britbögen schlagen lässt. Und in den Texten finden sich weiterhin Zweifel, Ängste, Verwundungen, Sehnsüchte, Hoffnungen. „We’re living in a world of music, where everyone disappears“ singt Exler in dem treibenden „Love’s a Shooting Gun“. „Das bedeutet, dass in unserer kleinen Welt nichts und niemand eine Rolle spielt“, sagt er geheimnisvoll.

Ob er glücklich ist mit dem neuen Album? Aufgeregt? „Glücklich sein ist irgendwie nicht so mein Ding. Aufgeregt sein auch nicht“, antwortet er. Und ist das Album zum Erfolg verdammt, eine letzte Chance? „Es ist erstaunlich, dass so viele Menschen denken, es ginge um Erfolg oder Geld oder beides“, wundert sich der Sänger. „Wenn es so wäre, würden wir doch nicht ein Album veröffentlichen, das klingt wie eine Mischung aus den 60er- und 90er-Jahren. Das was wir machen, ist so absolut out. Alternative Music – eine Alternative zum Mainstream für all die Leute, die mit dem anderen Zeug nichts anfangen können.“

Neues Album und Tour durch Deutschland Das neue Album der Band Pictures, die fgrüher Union Youth hießen, heißt „Hysteria“ und ist bei Fries Boom Barrier Records/ Sony erschienen. Live ist die Band am 28. März im Lux Hannover, am 29. März im Molotow Hamburg, am 30.März im The Tube Düsseldorf, am 31. März im MTC Köln, am 3. April im Täubchenthal Leipzig, am 4. April im Schlachthof Wiesbaden und am 6. April im Strom München zu erleben.

