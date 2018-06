Für den Leiter des Stralsunder Stadtarchivs, Dr. Dirk Schleinert (52), ist es schon so etwas wie ein historischer Moment: Die ersten Bücher der alten Ratsbibliothek, die seit dem Schimmelskandal im Jahr 2012 aufwändig von Spezialisten in Leipzig gereinigt wurden, kehren wieder zurück. Gestern wurde damit begonnen, die ersten rund 2000 Bände – dahinter verbergen sich etwa 7200 einzelne Bücher – in die Regale einzuräumen. Angeliefert wurden sie per Laster auf zwölf Paletten.

„Das ist ein großer Schritt, damit wir – wenn alles läuft – noch in diesem Jahr das Archiv wieder für die Öffentlichkeit nutzbar machen können“, sagt Schleinert. Denn das musste mit dem Skandal vor sechs Jahren geschlossen werden. Ob die Öffnung bis zum Jahresende gelinge, sei zwar noch mit vielen Fragezeichen versehen. Aber Schleinert würde es den Stralsundern und den „weltweiten Nutzern“

schon gern als Weihnachtsgeschenk unter den Tannenbaum legen, dass sich die Tore des Lesesaales im Johanniskloster wieder öffnen.

Bis dahin müssen im Zentraldepot auf der Schwedenschanze insgesamt 125000 Bände vom Archiv-Team in die Roll-Regale eingeräumt und vor allem fachgerecht nach den Signaturen geordnet werden.

Hilfe erhielten die Stralsunder gestern von Kollegen aus Leipzig. Bereits die nächste Buch-Lieferung in zwei Wochen wird 58 Paletten mit gesäuberten Druckwerken umfassen. Schleinert ist die Freude anzusehen, während er im blauen Arbeitskittel auf der Leiter steht und die einzelnen Bücher sorgfältig in die Hand nimmt. Der jetzt eingelagerte Teilbestand umfasst das Fachgebiet Geschichte. Dazu zählen alte Chroniken aus dem 16./17. Jahrhundert. Schleinert zeigt auf ein „Erstes Buch des alten Pommernlandes“ von 1639, das der Stettiner Gymnasialdirektor Johannes Micraelius geschrieben hat.

Nur ein paar Regalmeter weiter steht eine Universalgeografie von 1557. Dann wieder ein französisches Geschichtswerk.

Insgesamt stellte die Hansestadt Stralsund von 2012 bis 2016 für die Säuberung der Bücher und Archivalien eine Million Euro zur Verfügung. Mit dieser Entscheidung ist es gelungen, die schon verloren geglaubten Bücher doch noch zu retten. Stralsunds neue Schatzkammer ließ sich die Hansestadt 4,8 Millionen Euro kosten. Land und Bund fördern das Ganze mit 2,3 Millionen Euro.

Für das im Mai fertiggestellte neue Archiv, in dem auch Kunstwerke und Kulturgüter des Stralsund Museums untergebracht werden, wurde eine alte Nachrichtenzentrale der Nationalen Volksarmee umgebaut.

Der Beschluss der Bürgerschaft fiel, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die wertvollen Archivalien im Johanniskloster seit Jahren unter völlig ungeeigneten klimatischen Verhältnissen gelagert worden waren und zu verrotten drohten. Betroffen war von dem Schimmel fast der gesamte Bestand an Büchern, Urkunden und Handschriften. Das hatte Stralsund bundesweit negative Schlagzeilen beschert..

Insgesamt beträgt die neue Lagerfläche 5100 Quadratmeter. Sowohl sicherheitstechnisch als auch klimatisch würde die Einrichtung den modernsten Ansprüchen gerecht, erläutert Schleinert. Die konstante Raum-Temperatur hinter den gelben Türen liegt bei 18 Grad. Meterdicke Wände des weitgehend fensterlosen Baukörpers, hinterlüftete Dach- und Wandkonstruktionen, Klimatafeln sowie ein aufgeschütteter Erdwall sorgen bei minimalen Betriebskosten für die richtige Luft.

Das Stralsund Museum ist neben dem Stadtarchiv Hauptnutzer des neuen Zentraldepots und wird zukünftig die Bestände aus den derzeit genutzten Magazinen „Wiesenblume“, frühere Ernst-Moritz-Arndt-Schule, Katharinenkloster, Museumsspeicher und Insel Dänholm zusammenführen. Diese Bestände gehören zu den unterschiedlichen Sammlungsbereichen wie Archäologie, Volkskunde, Stadtgeschichte, Kunstgeschichte und Bildende Kunst. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Steinbeile, Mönchguter Trachten, Spielsachen, Stralsunder Fayencen, Textilien aus dem Paramentenschatz, Münzen, historische Möbel, Gemälde und Grafiken bis zu Objekten aus der Sammlung des Axel Graf von Löwen.

Marlies Walther