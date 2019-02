Greifswald

Kulturschaffende in ganz Deutschland haben gestern Zeichen für Toleranz und Kultur im Land gesetzt. Die Initiatoren von „Die Vielen“ trafen sich unter anderem in Greifswald, Nürnberg, Weimar, Celle und Lüneburg und veröffentlichten landesweite Erklärungen gegen Diskriminierung, Rassismus, Ausgrenzung und Kulturabbau. Im Theater Vorpommern in Greifswald hatten sich gestern Vormittag Kunst- und Kulturschaffende aus Mecklenburg-Vorpommern, darunter die Intendanten des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin, Lars Tietje, und des Theaters Vorpommern, Dirk Löschner, sowie Vertreter von 15 Einrichtungen wie Opernale in Sundhagen, Koeppenhaus Greifswald oder Atlier Rothklee Putbus zu einer Stellungnahme getroffen. Darin heißt es: „In diesem Land wurde schon einmal Kunst als entartet diffamiert und Kultur flächendeckend zu Propagandazwecken missbraucht. Millionen Menschen wurden ermordet oder gingen ins Exil, unter ihnen auch viele Künstler. Als Kulturschaffende in Deutschland sehen wie es als unsere Verantwortung an, dass sich diese nicht wiederholt.“ Die Unterzeichner sehen sich als aktive Unterstützer von Kunst- und Kulturfreiheit und wenden sich gegen jeden Populismus mit dem Motto: „Kunst und Kultur schaffen einen Raum zur Veränderung der Welt.“ Die Initiative war am 9. November 2018 in Berlin, Dresden, Hamburg und Köln gestartet. Nun folgen die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Thüringen und Niedersachsen.

Michael Meyer