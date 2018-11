Hannover

Disney ist mal wieder in Remake-Laune. Aktuell steht neben Kinderklassikern wie „König der Löwen“ die Realverfilmung „Dumbo“ an, die 2019 in die Kinos kommen soll. Der kleine Elefant mit den großen Ohren wird dabei aufwendig animiert.

Hollywood-Star Danny DeVito wird den alten Zirkusdirektor Max Medici spielen. Dumbo kommt als kleiner, verängstigter Baby-Elefant zum Zirkus, der in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Der Kriegsveteran Holt Farrier (Colin Farrell) soll sich um das Tier kümmern. Seine Kinder Milly (Nico Parker) und Joe (Finley Hobbins) entdecken, dass der kleine Elefant nicht nur große Ohren hat, sondern damit auch noch fliegen kann. So wird Dumbo zum Star in der Manege.

„Dumbo“ wird ein klassischer Tim-Burton-Film

Die Nostalgiker wissen, wie die Geschichte weitergeht: Die Akrobatin Colette Marchant (Eva Green) und der fiese Unternehmer V.A. Vandemere (Michael Keaton) wollen das Talent von Dumbo ausbeuten. Der kleine Dumbo quiekt herzzerreißend, schaut ängstlich aus seinen großen animierten Augen, als die Mutter in einem Wagen von den Bösewichten wegtransportiert wird.

„Dumbo“, so zeigt es der neue Trailer, wird in allerschönster Tim-Burton-Manier gestaltet sein: mit dem charmanten Zauber der Zirkuswelt, Bilder getränkt in warmem gelben Sonnenlicht und in detailverliebter Kostümierung.

Der Film kommt am 4. April 2019 in die deutschen Kinos.

Von RND/goe