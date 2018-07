Grimmen

Heide Jahn liebt Tiere. Auf der morgendlichen Fütterungsrunde spricht sie mit jedem Tier. Jedes hat seinen Namen, Heide Jahn kennt zudem die Charaktere der einzelnen Tierparkbewohner ganz genau. In unserer Serie „Ein Tag als...“ durften wir die Tierpflegerin durch den Grimmener Zoo begleiten.

Um acht Uhr ist Dienstbeginn für Heide Jahn. „Bis zum Mittag wird es jetzt intensiv“, sagt sie. Es gilt alle der rund 200 Tiere zu füttern. „Meine Runde hängt von den Fressgewohnheiten unserer tierischen Bewohner ab“, erklärt sie und beschreibt: „Meistens beginne ich bei den Kapuziner-Affen. Dies sind Dauerfresse, die sich ihre Nahrung über den ganzen Tag einteilen.“ Neben der normalen Fütterung gibt es an diesem Morgen gefüllte Tennissocken. Tennissocken? „Affen sind sehr intelligent. Ihnen wird schnell langweilig, darum brauchen sie immer wieder etwas Neues. Heute gilt es die Socken zu entknoten, um an das Futter zu gelangen“, beschreibt die passionierte Tierpflegerin, die den Beruf 2005 in Ueckermünde und Berlin erlernte und seit 2008 im Grimmener Heimattierpark tätig ist.

Was Heide Jahn noch erlebt und warum ein Ara ihr ein Piercing-Loch gestochen hat, lesen Sie in der Dienstagsausgabe Ihrer OSTSEE-ZEITUNG.

Mielke Raik