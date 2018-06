Luis Trenker, geboren als Alois Franz Trenker, kam am 4.10.1892 in St. Ulrich in Gröden (Südtirol) zur Welt. Er starb am 12.4.1990 in Bozen (Italien). Trenker war ein Multi-Talent und erlangte unter anderem als Bergsteiger, Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller Bekanntheit. Vor allem die Filme der Kletter-Legende über die Alpen fanden ein großes Publikum. Dazu gehören unter anderem „Berge in Flammen“, „Der verlorene Sohn“, „Der Berg ruft“ und „Duell in den Bergen“.

Umstritten ist die große Nähe der Kletterlegende zu Faschisten-Führern in Italien und zum NS-Regime in Deutschland in den 30er Jahren. Luis Trenker hatte vier Kinder – drei Söhne und eine Tochter sowie sechs Enkel. Der älteste Sohn war Florian (18.12.1930 – 3.4.2003) – Vater von Christian Trenker. Dieser ist der zweitälteste Enkel des Bergsteigers. Der in München geborene Wahl-Rüganer ist der letzte deutsche Nachfahre der Trenker-Familie, von denen einige Mitglieder noch in Südtirol leben.