„Blood on the Tracks“, Bob Dylans 15. Album, von vielen Kritikern nach anfänglichem Mäkeln und Murren als eins seiner besten, wenn nicht das Beste, bezeichnet, hat dagegen so gar nicht gerundet. 43 Jahre ist es alt, wenn ihm mit einer opulenten Box gehuldigt wird. Das passt irgendwie zu Dylan, den man sowieso im Verdacht hat, alles Pompöse, Ofizielle im Zusammenhang mit seiner Person und seinem Schaffen sei ihm verhasst, Literaturnobelpreise inklusive. Auf sechs CDs dokumentiert „More Blood, More Tracks“ die Aufnahmen zu dem Album, das Dylan-Evergreens wie „Shelter from the Storm“ und „Simple Twist of Fate“ enthält. Die Box ist die 14. Folge der Reihe „The Bootleg Series“. Hereinspaziert! Das Dylan-Archiv hat wieder geöffnet. Ein schier unerschöpflicher Quell.

Seine von der Akustikgitarre dominierten „Blutspuren“ brachten Dylan 1975 wieder ins Rampenlicht. Die Rückzugsjahre nach seinem Motorradunfall, die „pastorale Phase“, schien zu Ende. Was die einstige „Stimme einer Generation“ auf diesem musikalisch relativ zugänglichen Album verhandelte, waren aber nicht die Unbilden seiner Gegenwart. Hinter den dunklen Bildern von Blut, Schmerz, Fluten und Hagelsturm ging es um die Liebe, die ihm in jener Zeit auch selbst zu schaffen machte: Da war die Ehe mit Sara Lownds, die zur Neige zu gehen schien, da waren die Erinnerungen an die Beziehung zu seiner frühen Muse Suze Rotolo, die Liaison mit Ellen Bernstein von seiner Plattenfirma Columbia Records. Was war, was ist, was hätte sein können.

Los geht die Box mit dem ersten Take der Ballade „ If You See Her, Say Hello“, dem ersten Song, den Dylan Mitte September in den New Yorker A&R Studios einspielte, dem Ort, an dem seine ersten sechs Alben entstanden. „Sie könnte denken ich hätte sie vergessen“, kräht Dylan sanft und wehmütig, „erzähl‘ ihr nicht, dass es anders wäre.“ In der Folge wird für musikarchäologisch Interessierte der Entstehungsprozess eines Meisterwerks offenbar. Man horcht ins Studio. Neue Lieder gibt es nicht zu hören. „Call Letter Blues“ und „Up to Me“, Songs, die nicht aufs Originalalbum kamen, wurden anderweitig veröffentlicht. Die 87 Aufnahmen dokumentieren, wie der Sänger um die Authentizität des Gefühls rang. Was Dylan nervte, waren die Analysen der Dylanologen, die jede Zeile von „Blood on the Tracks“ im Leben des Poeten verankern wollten. In seinem Buch „Chronicles Vol 1“ schreibt Dylan, er habe immer ein Album aus Geschichten des russischen Dichters Anton Tschechow machen wollen. So wurde „Blood on the Tracks“ zu Dylans Tschechow-Album. Sein Sohn Jakob sagt: „Wenn ich ,Blood on the Tracks‘ höre, höre ich, wie sich meine Eltern unterhalten.“

