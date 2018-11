Rostock

An ihren ersten Tag in Deutschland kann sich Oksana Goretska noch genau erinnern. „Das war der 6. Oktober 2010“, sagt sie. Und zwei Tage später war die erfolgreiche Aufnahmeprüfung in Rostock, es folgte ein Frühstudium an bei Prof. Stephan Imorde. Er hatte damals die Begabung der noch sehr jungen Pianistin gleich erkannt. „Außergewöhnliche Talente brauchen eben außergewöhnliche Förderung“, sagt Imorde. Und: „Es gibt ein Zeitfenster, das man dabei nutzen muss.“ Ab Anfang 2011 kam Oksana Goretska viermal im Jahr nach Rostock, um Blockunterricht zu nehmen. Die Reise war manchmal auch etwas beschwerlich. Zum großen Teil ging es mit der Bahn voran, die Grenze von der Ukraine nach Polen wurde aber zu Fuß passiert. „Am Grenzübergang mussten wir oft zwei Stunden in der Kälte warten“, erinnert sich Oksana, „da hab ich manchmal meine Füße nicht mehr gespürt.“ Für die damals Zehnjährige war die Reise von ihrer Heimatstadt Iwano-Frankiwsk nach Rostock ein großer Sprung, manchmal wurde sie auch von Heimweh geplagt. Doch seitdem wurden die technischen Grundlagen gelegt, die junge Pianistin erhielt „eine substanzielle Ausbildung“, sagt Stephan Imorde.

Aufmerksam wurde Imorde wurde durch einen Tipp einer ukrainischen Studentin, die 2010 an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock studierte. „Oksana war in ihrer Heimat sowas wie kleine Berühmtheit, so wurde mir berichtet“, sagt Stephan Imorde. Geboren wurde Oksana Goretska 2000 in der ukrainischen Stadt Cherson, ihren ersten Klavierunterricht erhielt sie bereits mit sechs Jahren. Das war bereits im westukrainischen Iwano-Frankiwsk, denn: „Ich wurde mit fünf Jahren zu meiner Großmutter geschickt, weil mein Bruder krank war und ich mich nicht anstecken sollte“, erzählt Oksana. Die Großmutter erkannte das Talent der Mädchens schnell. „Gleich gegenüber der Wohnung meiner Großmutter war eine Musikschule“, erzählt Oksana. Als junges Klaviertalent besuchte sie von 2007 bis 2010 diese Musikschule , bereits ab 2008 trat sie in Iwano-Frankiwsk in Solokonzerten auf. 2010 kam dann der Kontakt nach Rostock zustande. Im Rahmen der Young Acandemy Rostock (Yaro) wurde die junge Pianistin in die Klasse von Prof. Stephan Imorde aufgenommen. Seither ermöglichen ihr verschiedene Stipendien die schulische und musikalische Ausbildung, so ist Oksana Goretska seit 2015 Stipendiatin der Oscar und Vera Ritter-Stiftung, des Freundeskreises Friedrich von Flotow. e.V, der Claudia Hoffmann Kulturförderung und der Horst Rahe Stiftung. Um sie herum hat sich ein ganzes Netzwerk von Förderern, Freunden und Sponsoren gebildet, zu der auch der Rostocker Rotary Club gehört.

Heute ist Oksana Goreska 18 Jahre alt und lebt in Rostock, sie geht in die 11. Klasse des CJD Christophorusschule Rostock, seit kurzem hat sie auch eine eigene Wohnung. Ihr Können stellte sie in zahlreichen Auftritten bereits unter Beweis, 2014 spielte sie mit vier Yaro-Schülerinnen beim Lunchkonzert in der Berliner Philharmonie, 2016 und 2017 als Solistin mit der Neubrandenburger Philharmonie. Im April 2018 war die Pianistin im Konzerthaus Berlin zu Gast und spielte mit einem Yaro-Ensemble das Klavierquintett op. 57 von Dimitri Schostakowitsch. Auch in Rostock gibt es wieder eine Gelegenheit, die Pianistin Oksana Goretska zu erleben, am 16. November ab 19.30 Uhr beim Rotary-Benefizkonzert im Katharinensaal der HMT.

Thorsten Czarkowski