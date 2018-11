Greifswalds Ballettdirektor Ralf Dörnen stellt in der Vorweihnachtszeit am Theater Vorpommern mal seine Bilder und Musiken zum Fest auf die Bühne. Die Premiere „Weihnachten – das Ballett“ wurde am ausverkauften Großen Haus in Greifswald begeistert beklatscht.