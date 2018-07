Greifswald

Er war morphium- und alkoholsüchtig, saß mehrere Jahre im Gefängnis, wurde in eine Nervenheilanstalt eingewiesen und überlebte zwei Suizidversuche. Und doch ist Hans Fallada (1893 - 1947) viel mehr als das. Denn er ist einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller, dessen Werke auch über seinen Tod hinaus weltweiten Anklang finden. Am Sonnabend wäre Fallada, der als Rudolf Ditzen in der Greifswalder Steinstraße das Licht der Welt erblickte, 125 Jahre alt geworden. Aber bekommt der Schriftsteller genügend Anerkennung von seinem Geburtsort? Oder gilt er als der verstoßene Sohn der Hansestadt? Fragen dieser Art gingen so manchem Teilnehmer am Sonnabend bei einer literarischen Stadtrundführung zu Ehren des Schriftstellers durch den Kopf. Gut zwei Stunden wandelte die zehnköpfige Gruppe auf den Spuren des Autors. Dabei ging es zwar weniger um die Werke Falladas, dafür um sein bewegtes und desaströses Leben, dass in Berlin ein jähes Ende fand. „Es werden bis heute weltweit unveröffentlichte Werke von Fallada publiziert. Seine Arbeiten sind von hoher Bedeutung“, sagt Karl-Heinz Borchardt, Mitglied des Vereins Pommersche Literaturgesellschaft, der zusammen mit dem Vorsitzenden Michael Gratz den Rundgang führte. An seine Kindheit in Greifswald hätte sich Fallada selbst kaum erinnern können. „Weil der Vermieter das Haus in der Steinstraße nicht renovieren wollte, zog Familie Ditzen in das Karlshaus 17, heute Karl-Marx- Platz“, erzählt Gratz vor diesem. Es ist der erste Standort der Führung.

Zu wenig Anerkennung

Fallada, Sohn eines Landrichters, ging später davon aus, es sei sein Geburtshaus gewesen. Nur wenige Jahre seiner Kindheit verbrachte er in Greifswald. 1899 zog die Familie nach Berlin. Fallada kam erst 1924 wieder zurück in die Hansestadt. Doch nicht freiwillig: „Er saß hier eine sechsmonatige Strafe wegen Unterschlagung ab“, erzählte Borchardt vor dem heutigen Amtsgericht in der Domstraße. Dahinter stand einst das Gefängnis, das nach der Wende abgerissen wurde. Falladas Zellentür befindet sich heute in seinem Geburtshaus in der Steinstraße. „Das Gefängnis konnte ich während meines Studiums immer sehen. Geschichte hatten wir in der Domstraße 9a und Sport in der Falladastraße“, erinnert sich der Greifswalder Peter Multhauf während der Führung. Er kam erstmals zu Schulzeiten mit den Werken Falladas in Berührung. Für ihn steht fest: Fallada erhalte zu wenig Anerkennung. Doch nicht nur er. Auch das Geburtshaus der Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621 - 1638) in der Baderstraße sei „eine Schande für Greifswald“.

Das fehlende Kleingeld

Es blieb nicht aus, dass der Rundgang auch an dem Caspar-David-Friedrich-Denkmal nahe des Fischmarkts vorbeiführte. Die Bronzeskulptur entstand durch eine private Initiative und wurde durch Spenden und dem Schweriner Kultusministerium finanziert. Für eine solche Ehrung fehlt dem Fallada-Verein das Geld. Bis 2014 konnte dieser das Geburtshaus des Schriftsteller mietfrei nutzen. Nach dem Tod des Eigentümers wurden jährlich rund 6000 Euro Miete für das etwa 180 Quadratmeter große Objekt fällig. Danach bezuschusste die Stadt die Miete mit 5000 Euro jährlich. „Das wurde bisher immer für zwei Jahre bewilligt. Wir hoffen, dass es Ende des Jahres weitergeht“, so Gratz, als er die Führung in dem Geburtshaus Falladas beendet. Dort werden Ausstellungen gezeigt und regelmäßig Lesungen veranstaltet. „Wir hatten früher sehr viele Studenten, die sich einbrachten. Das ist jetzt anders“, blickt Gratz auf den 1994 gegründeten Verein zurück. Heute konzentriere sich dieser auf Schulklassen, denen Führungen durch das Geburtshaus angeboten werden sollen und hofft, dass der weltberühmte Schriftsteller so noch mehr Anerkennung erhält.

Christin Weikusat