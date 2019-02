Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe - eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau : So geht es bei AWZ in der Woche vom 11. bis zum 15. Februar 2019 weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte: RTL)

Montag, 11. Februar 2019: Folge 3122

Jenny befürchtet, dass Deniz ihr die Wahrheit nicht verzeihen wird, und geht auf Simones Erpressung ein. Doch Marie lässt sich nicht mehr zurückpfeifen.

In der Zwischenzeit weicht Moritz den Fragen nach seiner Vergangenheit aus - bis es zu einer schicksalhaften Begegnung kommt.

Indes legt sich Marian ins Zeug, damit Lena nach ihrer Kreuzfahrt nicht in ein Loch fällt, bis ihm der Verdacht kommt, dass sie mehr als nur die Kreuzfahrt vermisst.

Ronny (Bela Klentze, M.) versucht zwischen Moritz (Tijan Nije, l.) und Jonas (Valon Krasniqi) zu schlichten. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Dienstag, 12. Februar 2019: Folge 3123

Jenny glaubt voller Hoffnung, dass sie Deniz mit ihrer Offensive überzeugt hat. Er fragt sich jedoch, ob Jenny wirklich mit offenen Karten spielt.

In der Zwischenzeit muss sich Moritz mit dem tragischen Tod seiner Mutter auseinandersetzen und reißt damit alte Wunden auf.

Und Marian geht seiner Vermutung nach, dass Lena ihn betrogen habe. Umso überraschter ist er, als er am Ende die Wahrheit erfährt.

Moritz (Tijan Nije) kann sich Michelle (Franziska Benz) gegenüber ein klein wenig öffnen. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Mittwoch, 13. Februar 2019: Folge 3124

Christoph sucht nach einem Weg, sich aus dem unheilvollen Deal mit Pacho herauszumanövrieren. Wäre das ein folgenschwerer Fehler?

In der Zwischenzeit verrennt sich Steffi in falsche Hoffnungen Ben gegenüber. Lena will sie vor einer Enttäuschung bewahren und kündigt eine Gegenmaßnahme an.

Indes versucht Jenny, Deniz wieder für sich zu gewinnen. Doch der kann ihr einfach nicht verzeihen und geht auf Abstand.

Deniz (Igor Dolgatschew) entzieht sich tief verletzt Jennys (Kaja Schmidt-Tychsen) Erklärungsversuchen. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Donnerstag, 14. Februar 2019: Folge 3125

Christoph macht sich auf die Suche nach der verschwundenen Vanessa. Als er sie findet, lässt er sich zu einem verräterischen Ausbruch hinreißen.

Indes will Finn endlich mal wieder einen Abend zu zweit mit Pauline verbringen. Doch seine Überraschung weckt bei ihr schlimme Erinnerungen - ausgerechnet an Damian.

Lena und ein altes Freundinnen-Ritual öffnen Steffi die Augen. Sie erkennt, dass sie sich bei Ben falsche Hoffnungen macht.

Nicht zuletzt durch Lena (Birte Glang, l.) hat Steffi (Madeleine Krakor) erkannt, dass sie sich bei Ben falsche Hoffnungen macht. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Freitag, 15. Februar 2019: Folge 3126

Ingo freut sich, als er wegen des Schimmelbefalls bei Steffi unterkommt. Aber weil ihn ihre Nähe verwirrt, verrät er sich beinahe.

Unterdessen erkennt Maximilian, dass Christoph der Gefahrensituation nicht gewachsen ist. Deshalb will er das Pacho-Problem drastisch lösen.

In der Zwischenzeit wird Pauline immer wieder an ihre verstörende Vergangenheit mit Damian erinnert. Also plant sie, diesen Erinnerungen mit Finn zusammen zu entkommen.

Ingo (André Dietz) freut sich, als er wegen des Schimmelbefalls bei Steffi (Madeleine Krakor) unterkommt. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

