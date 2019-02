Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe - eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau : So geht es bei AWZ in der Woche vom 4. bis zum 8. Februar 2019 weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte: RTL)

Montag, 4. Februar 2019: Folge 3117

Maximilian will versuchen, nun ein bürgerliches Leben zu führen. Doch dieser Versuch gerät in Gefahr, als er in eine Falle gelockt wird.

Mittlerweile vermutet Pauline, dass Damian irgendeinen Plan verfolgt. Entgegen allen Warnungen entschließt sie sich, Damian zur Rede zu stellen.

Währenddessen hofft Steffi nach dem Sex mit Ben auf eine Gefühlsregung seinerseits. Doch dann wird sie bitter enttäuscht.

Pauline (Maike-Johanna Reuter, r.) zeigt sich Isabelle (Ania Niedieck) gegenüber entschlossen, etwas gegen Damian zu unternehmen. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Dienstag, 5. Februar 2019: Folge 3118

Maximilian ist gezwungen, auf Pachos Forderungen einzugehen. Unter Druck zieht er unfreiwillig Christoph mit in seine kriminellen Machenschaften hinein.

Moritz befindet sich auf dem Weg der Besserung. Als Michelle seine Hilfe braucht, will er sich revanchieren und geht dafür leichtsinnig bis an seine Grenzen.

Indes glaubt Marian, bestens auf Lenas Rückkehr vorbereitet zu sein. Doch dann entdeckt er einen ungeliebten Überraschungsgast.

Marians (Sam Eisenstein) und Lenas (Birte Glang) Sehnsucht lässt sie ein merkwürdiges Geräusch ignorieren. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Mittwoch, 6. Februar 2019: Folge 3119

Christoph gerät angesichts von Maximilians Kokslieferung total in Panik und bringt sich in Lebensgefahr.

Unterdessen setzt Marian alles daran, den ungebetenen tierischen Gast loszuwerden. Doch dann kann Alexander aufklären, was dahintersteckt.

Michelle macht sich erneut Sorgen um Moritz’ Gesundheit. Doch ihre Bedenken erweisen sich schließlich als unbegründet. Trotzdem hat sie immer noch Angst um ihn.

Michelle (Franziska Benz) reagiert sofort, als Moritz (Tijan Nije) einen Kreislaufkollaps erleidet... Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Donnerstag, 7. Februar 2019: Folge 3120

Pauline will nicht weiter in Angst vor Damian leben und ihn besuchen. Doch wie stark ist Damians Einfluss tatsächlich noch auf sie?

Derweil glaubt Christoph, die Bedrohung von Pacho mit seinem Deal abgewendet zu haben. Doch Maximilian macht ihm klar, dass sie nun unter Zugzwang stehen.

Unterdessen setzt Simone Marie die Pistole auf die Brust. Doch als diese sich unbeeindruckt gibt, beschleicht Simone ein unschöner Verdacht.

Pauline (Maike-Johanna Reuter) verheimlicht schweren Herzens ihr Vorhaben vor Finn (Christopher Kohn). Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Freitag, 8. Februar 2019: Folge 3121

Jenny bietet Simone eiskalt die Stirn und lehnt sich weit aus dem Fenster - bis Simone plötzlich zurückschlägt.

Indes hat Pauline Damians Plan entlarvt und sorgt dafür, dass er wieder ins Gefängnis muss.

Währenddessen sieht Ingo, wie schwer Steffi der Umgang mit Ben fällt und hofft aufrichtig, dass es ihr besser geht, wenn sie von Ben endgültig Abstand nimmt. Doch dann geschieht genau das Gegenteil.

Pauline (Maike-Johanna Reuter, l.) ist glücklich, dass sie, Isabelle (Ania Niedieck) und Finn (Christopher Kohn) endlich mit dem Kapitel Damian abschließen können. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Von RND/pf