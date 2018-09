Hannover

Das Herz, es wird so schwer. Vielleicht liegt es an der kitschigen Klimper-Musik oder an den sulzigen Zuneigungsbekundungen – oder einfach am Wein. Bachelorette Nadine Klein muss sich nun im Finale der RTL-Kuppelschau Bachelorette zwischen den beiden Kandidaten Daniel und Alex entscheiden.

Folge um Folge hat die 32-Jährige acht Wochen lang die Kandidaten ausgesiebt – die anfangs 20 Herren haben brav verliebt geguckt, auch mal den einen oder anderen Dackelblick in den Ring geworfen. Was hat das alles gebracht? Für zwei, Alex und Daniel, gibt es noch die Chance auf eine medial orchestrierte Liebe mit Nadine. Falls es mit keinem der beiden klappt, hat Ex-Bachelor Paul Janke auch schon Interesse bei Nadine angemeldet, wie er im Interview verrät. Wir begleiten Nadine Klein an ihrem letzten Abend als Bachelorette ab 20.15 Uhr im Liveticker.

Von Geraldine Oetken / RND