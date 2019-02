Los Angeles

Dreharbeiten unter strenger Geheimhaltung: Wie die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf Produktionskreise in Los Angeles berichtet, soll Microsoft-Gründer Bill Gates (63) bereits seit einigen Wochen von einem Netflix-Team begleitet werden.

Gedreht wurde für eine Doku auf dem Streamingportal bisher in den USA, Afrika und zuletzt in Indien und Malaysia. „ Gates zieht auch in seinem Alter ein enormes Arbeitspensum durch“, berichtet ein beteiligter Netflix-Mitarbeiter.

Unter anderem zeige die Dokumentation, wie der Milliardär das Geld seiner Stiftung für wohltätige Zwecke einsetzt. Darüber hinaus wird es privater: „Die Doku stellt auch kritische Fragen, die Bill Gates beantwortet“, sagte ein Mitarbeiter der „ Bild am Sonntag“.

Im Sommer soll die Doku zunächst in den USA zu sehen sein. Für Deutschland steht dagegen noch kein Starttermin fest.

Von RND/aw