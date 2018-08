Berlin

Nach #Metwo und #Metoo teilen jetzt unter anderem Homosexuelle und Transsexuelle unter dem Stichwort #Mequeer ihre Erfahrungen mit Alltagsdiskriminierung. Eine Nutzerin schreibt etwa bei Twitter: „Ob ich mir während der Schwangerschaft ein Mädchen gewünscht hätte, fragte eine Kinder-und Jugendpsychologin in Bezug auf die Homosexualität meines Sohnes.“

Ein Nutzer erzählt von einem Schulausflug in ein KZ. Vor der Gedenktafel an die ermordeten homosexuellen Opfer habe ihm ein Mitschüler ins Ohr geflüstert: „Da gehörst du hin.“ Auch der Initiator von #Metwo gegen Alltagsrassismus, Ali Can, meldete sich zu Wort und unterstützte die neue Bewegung.

Von RND/May