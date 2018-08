Köln

Neben dem Fragenstellen und dem typischen Verwirrspiel des Günther Jauch bleibt „Ich weiß alles“ aber immer auch Zeit, passend zu den Fragen Anekdoten aus einer langen Showkarriere zu erzählen. Wie Thomas Gottschalk zum ersten Mal auf Paul McCartney traf zum Beispiel – fast nackt war der Moderator da, gerade aus der Dusche gekommen. „Da dachte ich nur: Ausgerechnet jetzt“, sagte Gottschalk bei der Aufzeichnung am Samstagabend. Aber auch, wie es um die Tanzkünste von Günther Jauch steht, wurde diskutiert – und wie froh Jörg Pilawa ist, dass er noch nie in Jauchs „Promi-Special“ eingeladen war. „Ich bin immer froh, dass ich nicht auf dem Kandidatenstuhl sitzen muss“.

In der Sendung müssen sich die Kandidaten in drei Runden gegen die prominenten Gegner durchsetzen. Dann winken ihnen 100 000 Euro. Die erste Folge, in der auch Lothar Matthäus, Til Schweiger und Ben Becker dabei sind, wird am 8. September um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Von RND/dpa