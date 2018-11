Rostock

Ein Mord im „Polizeiruf 110“ aus Rostock: Während der Mörder zustach, legten die Macher „I’m On Fire“ von Bruce Springsteen als zarten Soundtrack des Mordes unter die Bilder. Im Film kam die junge Janina 1988 im Zug vom Springsteen-Konzert. Auf dem Rückweg hat sie ein Mann, der in sie verliebt war und den sie abwies, umgebracht.

„I’m On Fire“ hat der „Boss“ für sein Album „Born in the U.S.A.“ (1984) aufgenommen. Im Song kommen ein Messer und ein Zug vor – wie auch im Rostocker „Polizeiruf“. Auch das Ich im Song begehrt eine Frau, die er nicht kriegen kann. Und hat ein böses Verlangen – ein „bad desire“.

Bruce Springsteen singt vom „Bad Desire“

Angesichts der Aussichtslosigkeit seiner sexuellen Wünsche singt Springsteen: „Manchmal ist es so, als würde jemand ein Messer in meinen Schädel stechen.“ Und: „In der Nacht wache ich in schweißnassen Laken auf und ein Güterzug fährt durch meinen Kopf.“

Bei Bruce Springsteen richten sich Schmerz und Aggression gegen sich selbst. In Rostock wendet sich der abgelehnte junge Mann gegen das Mädchen – eine Umkehrung des Liedes. Der Krimi ist eine explizite Weiterdrehe und Verfilmung des Songs, den Springsteen in seinem eigenen Video eher positiv ausgeleuchtet hat – im krassen Kontrast zu den Textzeilen. Dort spielt er den Schrauber in einer Werkstatt, eine Dame bringt ihm ihr Auto, er sieht sie, steht in Flammen. Er singt „I’m On Fire“, repariert den Wagen und wirft die Autoschlüssel in ihren Briefkasten. Unerfüllt, doch friedlich. Im „Polizeiruf“ haben die Macher gestern Ernst gemacht.

Von Lars Grote