Das ganze Leben ist ein Spaß: Der Showmaster und Meistercomedian Jürgen von der Lippe erhält bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am 31. Januar in Düsseldorf den Ehrenpreis. Verdient hat es der 70-jährige Witzbold („Geld oder Liebe“, „Wat is?“), dessen Karrie in den Siebzigerjahren bei den Blödelbarden Gebrüder Blattschuss begann.