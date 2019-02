Göttingen

Dass der NDR Charlotte Lindholm ( Maria Furtwängler) eine dunkelhäutige Kollegin an die Seite gestellt hat, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem ist es traurig, dass diese Personalentscheidung noch vor Ausstrahlung des „ Tatort“ so viel Aufsehen erregt hat. Manchmal kann deswegen ein Lob auch eine schlechte Nachricht sein.

Jeder vierte Deutsche hat eingewanderte Eltern oder Großeltern, aber im Sonntagskrimi der ARD stehen Menschen mit Migrationshintergrund in der Regel auf der falschen Seite des Gesetzes. Der NDR ist in dieser Hinsicht eine löbliche Ausnahme. Florence Kasumba, die als Göttinger Kommissarin den deutschen Allerweltsnamen Schmitz trägt, befindet sich dank der Hamburger „ Tatort“-Kollegen Mehmet Kurtulus (2008 bis 2012) und Fahri Yardim (seit 2013, mit Til Schweiger) in prominenter Gesellschaft.

Schmitz und Linholm: Ein reizvolles Gespann für den „ Tatort “

Dass Frau Schmitz zu mangelnder Impulskontrolle neigt, weshalb sie der arroganten Kollegin Lindholm unter anderem auf offener Straße eine Ohrfeige verpasste, war allerdings etwas weit hergeholt. Als Zuschauer ist es kaum zu glauben, dass die Polizei jemandem, der so unüberlegt aggressiv handelt, eine Dienstwaffe in die Hand drücken würde. Doch selbst wenn die beiden unterschiedlichen Frauen – die Impulsive und die Arrogante – kein Team werden: Ein reizvolles Gespann bilden Schmitz und Lindholm allemal. Die beiden können gern auch in Zukunft unterschiedlicher Meinung sein, aber die lächerliche Stutenbissigkeit des Auftakts sollten sie schnell hinter sich lassen.

Von Tilmann P. Gangloff