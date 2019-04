Dresden

„ Tatort“-Kommissarin Leonie Winkler ( Cornelia Gröschel) hatte bei ihrem Debüt im Team der Dresdner Ermittler fast zehn Millionen Zuschauer. Rund 9,67 Millionen schauten sich ab 20.15 Uhr die Krimifolge „Nest“ an. Das entsprach einem Marktanteil von 27,7 Prozent aller Fernsehzuschauer. An der Seite von Karin Gorniak (Karin Hanczewski) jagte Winkler einen psychopathischen Serienmörder – der „ Tatort“ war keiner für schwache Nerven. Mit der Einschaltquote lag der TV-Klassiker wieder deutlich vor der Konkurrenz am Sonntagabend.

Der Riesengorilla „ King Kong “ findet nur ein kleines Publikum

Das ZDF erreichte mit dem Liebesfilm „Ein Sommer in der Toskana“ 5,33 Millionen Zuschauer (15,3 Prozent). Wolke Hegenbarth spielte darin eine Modejournalistin, die sich in einen Anwalt verliebt. RTL gelang am Sonntagabend die dritthöchste Reichweite: Im Durchschnitt 3,35 Millionen (10,2 Prozent) schauten sich den US-Thriller „Inferno“ mit Tom Hanks an.

Das Staffelfinale von „ The Biggest Loser“ holte bei Sat 1 im Schnitt 2,57 Millionen (8,8 Prozent). Den Thriller „Nerve“ verfolgten 1,27 Millionen (3,8 Prozent) bei ProSieben. Rund eine Million Zuschauer entschieden sich für die Komödie „Police Academy 6 – Widerstand zweckslos“ bei Kabel Eins (0,98 Millionen bei 2,9 Prozent Marktanteil). Durchschnittlich 0,88 Million (3 Prozent) schauten die „Promi Shopping Queen“ bei Vox. RTL II hatte mit „ King Kong“ 0,81 Million Zuschauer (3,1 Prozent).

Von Marc Niedzolka