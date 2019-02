Ahrenshoop/Berlin

Bewegung kann nicht schaden. Sonst rostet man ein. Das gilt für Galeristen ebenso wie für Bilder. Und so hat sich die Ahrenshooper Galeristin Sabine Peters-Barenbrock gedacht: 20 Jahre in Ahrenshoop? Da kann man sich auch mal wieder in Bewegung setzen. 1999 eröffnete die Galeristin, die 1991 in Braunschweig mit ihrer ersten Galerie begann, ihre Dependence im Ostseebad. Aus der Dependence ist ein fester Sitz zuerst am Schifferberg und seit einigen Jahren in der Galerie im Hotel „The Grand“ geworden. Nun wagt Peters-Barenbrock gleich zwei neue Schritte. Einen kleinen an der Ostsee. Die Galerie zieht innerhalb des Hotels in einen lichten, offenen Raum mit Zugang zum Foyer, größeren Ausstellungsflächen und beneidenswertem Meerblick um.

Und seit September betreibt die Künstlerfamilie – Ehemann Ralph gehört zur Galerie und Sohn Friedrich Kunath ist Künstler in Los Angeles – nun ein zweites Standbein in Berlin. Vor Jahren war die Galerie schon einmal in der Hauptstadt – damals im hektischen Berlin-Mitte – jetzt wird das Kunst-Werk im beschaulich-familiären Willmersdorf fortgesetzt. Dort hatte die Galeristin nahe ihrer eigenen Hauptstadtwohnung einen alten Friseursalon entdeckt. Aufgefallen waren ihr die schwarz-weißen Fliesen im Inneren. Als der Laden frei wurde, ergriff sie die Initiative und eröffnete am 25. September in der Ludwigkirchstraße den „ Projektraum Berlin“ mit einer Schau von Anne Carnein (36). Die aus Rostock stammende Künstlerin hat in Karlsruhe studiert, war Meisterschülerin bei Professor Stephan Balkenhol und 2016 für den Rostocker Kunstpreis nominiert. Sie lebt im Allgäu.

Am 29. November folgte im Projektraum Berlin die Ausstellung „Présence“ mit Arbeiten der Pariser Künstlerin Catherine Seher (60), die am vergangenen Wochenende endete. Und seit 7. Februar widmet sich Peters-Barenbrock dort dem Schwarz-Weiß-Interieur. „In Bezug auf die Kacheln haben wir die nächste Ausstellung ’Schwarz-Weiß’ genannt. 15 Künstler auf engstem Raum, die die Vielfalt schwarz-weißer Kunst zeigen.“ Zu sehen sind Malerei, Grafik – von Litographie bis Zeichnung – Fotografie, Tuschearbeiten, Skulptur und auch eine große Installation des Berliner Bildhauers Hubertus von der Goltz (74). Sabine Peters-Barenbrock sagt: „Ziel ist es, die Vielfalt zu zeigen, die in den Kunstformen steckt. Da kommt der Projektraum zum Tragen.“ Die Schau läuft bis 8. April.

Und da dieser Berliner Projektraum gut angelaufen sei, kann sie sich nun auch wieder Ahrenshooper Projekten widmen. Ab 18. Februar präsentiert sich die Ahrenshoop-Berlin-Galerie zum 18. Mal auf der Art Karlsruhe, die seit 18 Jahren existiert. Und am 20. April eröffnet sie ihre neuen Räume mit Meerblick und alten Gefährten. Tinau Heuter (50) aus Berlin und Sigrid Nienstedt (56) aus Hamburg widmet sie das Debüt in der neuen Grand-Galerie. Im September folgt dann eine Einzelausstellung mit Arbeiten des Berliner Malers Lars Teichmann (39), den Peters-Barenbrock neu für sich entdeckt haben. Aber auch die üblichen Verdächtigen aus dem Peters-Barenbrock-Kosmos werden mit umziehen: Barbara Burck, Klaus Süss, Gerd Mackensen, Rasmus Hirthe, Michael Jastram, Susanne Maurer oder Sibylle Prange. „Ich fahre und trage jetzt permanent Bilder durch die Gegend, da Kunden aus Berlin uns in Ahrenshoop entdecken und umgekehrt.“ So bleiben die Bilder in Bewegung – mal Großstadtflair, mal Meerblick. Und die Galeristin bleibt fit.

Michael Meyer