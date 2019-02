London

Hunderte Kunstwerke aus der Sammlung des verstorbenen Popstars George Michael sollen versteigert werden. Darunter sind Werke von Damien Hirst, Tracey Emin und Sarah Lucas, die wie Michael in den 1980er und 90er Jahren die Kreativszene in Großbritannien prägten. Die Sammlung sei „ein Porträt Großbritanniens in den 1990ern“, sagte Cristian Albu vom Auktionshaus Christie’s am Freitag.

Mehr als 200 Werke werden angeboten. Darunter ist Hirsts „The Incomplete Truth“, eine in Formaldehyd eingelegte Taube in einem Glaskasten mit einem geschätzten Preis von 1 Million bis 1,5 Millionen Pfund (etwa 1,1 Millionen bis 1,7 Millionen Pfund). Die Auktion ist für den 14. März angesetzt. Manche Werke werden vom 8. bis zum 15. März online angeboten.

Von ap/RND