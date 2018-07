Schwerin

Das Mecklenburgische Staatstheater hat zur Halbzeit seiner beiden Open-Air-Spektakel in Schwerin eine gemischte Zwischenbilanz gezogen. Während das Schauspiel „Dracula“ nach Bram Stoker im Innenhof des Schlosses von der ersten Vorstellung an ausverkauft ist, hat die große Puccini-Oper „Tosca“ auf dem Alten Garten einen schleppenden Start hingelegt. Trotz guten Wetters kamen erst rund 10 000 Zuschauer auf die Freilichtbühne zwischen Schloss, Staatstheater und Staatlichem Museum. Diese aber seien zum größten Teil sehr begeistert gewesen und die Kartenverkäufe zögen an, sagte ein Theatersprecher am Donnerstag. „Wir sind zuversichtlich.“ Rund 120 Mitwirkende bietet das Staatstheater für sein Sommer-Highlight auf, das noch bis zum 28. Juli gespielt wird. Die Ränge fassen 1800 Zuschauer.

dpa/mv