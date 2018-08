Helene Hegemann zum Dritten: Düstere Variante der Gegenwart

Berlin. Ein Buch von Helene Hegemann kann sich anfühlen, als ob man einem Bus hinterher rennt. Ihr Roman „Bungalow“ beginnt mit einer Szene, in der Erzählerin Charlie (17) beim Sex auf der Waschmaschine liegt und dann ihren Liebhaber würgt, bis dieser ohnmächtig wird. Ähnlich atemlos geht das Buch weiter. Literatur im Schleudergang, mit der Hegemann (26) es gerade in die Vorauswahl für den Deutschen Buchpreis geschafft hat.

Schriftstellerin Helene Hegemann FOTO: CARSTENSEN/DPA

Der Plagiatsskandal rückt so immer weiter nach hinten in ihrem Lebenslauf. Vielleicht wird er irgendwann nur noch eine Randnotiz sein. Rückblick: 2010, da war Hegemann 17 Jahre alt, erschien „Axolotl Roadkill“. Sex, Drogen, Techno: Alle Welt sprach über das Buch der Tochter des ehemaligen Berliner Volksbühnen-Chefdramaturgen Carl Hegemann. Dann kam heraus: Sie hatte Passagen aus einem anderen Roman übernommen. Kopieren als Stilmittel oder Plagiat? Hegemann wurde gehypt und geschmäht. Sie hat sich davon freigeschrieben und -gefilmt. Erst mit einem zweiten Roman („Jage zwei Tiger“), dann mit dem vielgelobten Film „Axolotl Overkill“ mit Hauptdarstellerin Jasna Fritzi Bauer. Der bekam 2017 einen Preis beim Sundance Filmfestival.

Ihr neues Buch verbindet zwei Welten: Es spielt in einem Weltkulturerbe-Viertel mit schicken Bungalows, die inmitten von ärmlichen Mietskasernen stehen. Charlie lebt dort mit ihrer kettenrauchenden und trinkenden Mutter. Diese kommentiert vom Balkon aus die Bungalow-Oberschicht wie Szenen aus englischen Melodramen: „Mary, bereiten Sie doch bitte das Gartenzimmer vor und lassen Sie noch ein paar Fasane schießen!“ Charlie, benannt nach der Schauspielerin Charlotte Rampling, ist zwölf, als das Künstlerpaar Georg und Maria ins Viertel zieht. Sie verliebt sich, eine Projektion: „Ich war wie dieser Schwan, der sich in das Tretboot verliebt hat.“ Es passieren viele merkwürdige Dinge im Buch. Es gibt apokalyptische Szenen wie tote Tiere und Menschen, die auf schreckliche Weise ums Leben kommen. Es geht um Freundschaften, Jugend, Nachbarn, Schule, Armut, Gewalt, Sucht und Tod. Hegemann fängt das Sich-Alleine-Fühlen in einer kaputten Welt ein, wieder geht es um einen Teenager in Extremsituationen. Und wieder streut sie Tiermotive ein: Hamster, die von Klettergerüsten fallen gelassen werden, oder das Hündchen aus dem Internet, das aussieht wie ein Blaubeer-Muffin. Im Film „Axolotl Overkill“ watschelte schon ein Pinguin durchs Bild.Caroline Bock

