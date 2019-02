Anklam

Das muntere Gegacker, Gewieher und Gegrunze ist den Tieren auf der „Herren-Farm“ schon seit Langem vergangen: Unterernährt und verwahrlost fristen sie auf dem heruntergekommenen Hof ihr Leben, bis sie eines Tages den Aufstand wagen: eine Revolution für ein Leben in Freiheit. Mit der politischen Parabel von George Orwell greift der Berliner Regisseur Oliver Trautwein ein brisantes und zugleich hochaktuelles Thema auf. Am Donnerstag hatte das Stück der Vorpommerschen Landesbühne Premiere im Theater Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald).

Skurriles Stall-Szenario

Es ist ein trauriges und zugleich skurriles Szenario, das Trautwein gemeinsam mit Bühnen- und Kostümbildner Alexander Martynow (überaus einfallsreich auch bei den Tierkostümen) geschaffen hat: Kalt und trostlos wirken die weiß gekachelten Wände im Stall, der Boden ist nur spärlich mit Stroh bedeckt. An der Wand ein Haken, an denen Ketten baumeln. Davor sitzt das alte Schwein Old Major ( Felix Neander), das eine Vision hat: „I have a ­Dream“ sagt es mit Blick in die Ferne. Es ist jener Traum von einem Leben in Würde und Freiheit, den schon Bürgerrechtler Martin Luther King hatte, der im Jahr 1963 beim Marsch auf Washington vor mehr als 250 000 Menschen ebenjene Worte fand. Jener Traum, der bis heute immer noch nicht für alle Menschen Realität geworden ist.

Es sind Szenen wie diese, die anrührend, komisch und zugleich tieftragisch sind und das Stück durchziehen. Dabei scheut sich Trautwein nicht vor harten Worten. Old Major will sie abstreifen, „die Ketten der Sklaverei“, denn wie das endet, ist dem Schwein klar: mit der „Abschlachterei“. Überträgt man die Gleichung auf den Menschen, ist das schon harter Tobak, der hier serviert wird.

Der Mensch als Konsument und Ausbeuter

Und so kommt es, wie es kommen muss: Bauer Jones ( Torsten Schemmel) tötet das alte Schwein: Mit einer blutbefleckten Schürze steht er symbolisch für den Menschen als gnadenlosen Konsumenten und gewissenlosen Ausbeuter. Trautwein verstärkt das Bild noch, indem er den Bauern mit einem weißen Strumpf zu einem „Gesichtslosen“ macht.

Angestachelt von Eber Napoleon ( Torsten Schemmel) verjagen die Tiere den Bauern, die „Herrenfarm“ wird zur „Farm der Tiere“. Doch aus der Formel „Alle Tiere sind gleich“ wird schnell „alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher“. Und so werden die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nach und nach vom Machtanspruch der Schweine ausgehebelt, die auf der Farm ein neues Schreckensregiment errichten.

Geschickt zeigt Trautwein in seiner Inszenierung am Beispiel der Schweine auf, wie es gelingt, Mechanismen einer Diktatur in einer Gesellschaft zu verankern. Aus Napoleon, dem Anführer, wird schnell „der Führer“. Der „ Animalismus“ wird zur neuen Ideologie erhoben. Politische Gegner (wie das Schwein Schneeball) werden denunziert, mundtot gemacht oder ausgeschaltet.

Die Tiere, bei Trautwein Repräsentanten einer unkritischen Mitläufer-Gesellschaft, werden mit falschen Versprechungen, Lügen, Bestechung und Drohungen bis hin zur körperlichen Gewalt gefügig gemacht – Esel Benjamin ( Felix Neander) wird verdroschen, weil er zur Schreckensherrschaft längst schon kein fröhliches Gesicht mehr aufsetzen kann. Bewusst stellt Trautwein Bezüge zum Nationalsozialismus und aktuellen nationalistischen Tendenzen in Europa her: Aus dem Lernen des ABC wird AfD, von blecherner Stimme über Lautsprecher werden die Tiere mit rechtsextremer Propaganda beschallt (für die Trautwein aktuelle Texte von Vertretern der AfD umgearbeitet hat).

Politisch harte Kost

Trautwein serviert mit „Farm der Tiere“ politisch harte Kost: Mal auf witzig-hintergründige, mal auf schonungslos-brachiale Weise. Was auf den ersten Blick humorvoll erscheint, ist auf den zweiten Blick tieftragisch, sodass dem Zuschauer das ein oder andere Mal das Lachen im Halse stecken bleibt. Zum Beispiel, wenn eines der ausgemergelten Tiere entdeckt, dass doch kein Futter da ist, und anmerkt: „Das war wohl nur eine Futtermorgana.“

Das bittere Ende präsentiert der Regisseur zum Schluss, als klar wird, dass die Tiere keine Windmühle gebaut haben, sondern eine perfide Tötungsmaschinerie: Einen riesigen Fleischwolf, in dem sie direkt zu Würsten verarbeitet werden. Auch dieses Bild, so abstrus wie brachial.

„ Animalismus “ wird zur Ideologie erhoben

Zwischendurch wünscht man sich als Zuschauer, dem tristen Szenario und dem wilden Todesgeschrei der Tiere zu entrinnen. Doch was laut Esel Benjamin für die Tiere gilt, gilt auch für die Zuschauer: „Ihr habt euch dem Animalismus verschrieben. Nun heißt es, den Weg zu Ende gehen.“

Und der erweist sich, wie so viele Diktaturen, letztlich als Sackgasse: Die Farm der Tiere endet dort, wo sie begonnen hat, sie wird wieder zur „Herrenfarm“. Was siegt, sind Ausbeutung und Profitgier einiger Weniger auf Kosten Vieler („mehr Profit in weniger Händen“/„Der Profit allein erhält unsere moderne Welt“). Und so werden die Schweine zum Schluss (mit Strumpfmaske) ebenfalls zu gesichtslosen Menschen – und bleiben irgendwie doch Schweine.

Stefanie Büssing