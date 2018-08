Ahlbeck

Als Mitglied der bekannten Showband „Ohrwurm“ kennt man ihn – Claas Ulbrich. Nun hat sich der 47-jährige gelernte Autoschlosser ganz in der Nähe seiner früheren Werkstatt einen Traum erfüllt – ein neues Aufnahmestudio. „Jetzt kann ich auch Musik mit größeren Bands einspielen und Simultan Recording anbieten. So bekomme ich die Energie der Musik besser gebündelt und kann das Zusammenspiel besser einfangen“, sagt Ulbrich. Sein rund 64 Quadratmeter großer Raum befindet sich in einem Neubau im Gewerbegebiet nahe der Ahlbecker Feuerwehr.

Während die Bands in dem großen Raum Musik machen, sitzt Claas Ulbrich nun in seinem Regieraum und schaut durch das große Fenster zu den Musikern. „Früher musste ich Spur für Spur bearbeiten. Jetzt habe ich ein neues Aufnahmesystem mit 32 Spuren“, sagt der Musiker, der die Firma Sound-Save betreibt und nun zwischen 10 000 und 15 000 Euro investiert hat.

Seit 2005 betreibt er bereits ein Studio im Bansiner Gothenweg. „Das ist aber zu klein. Da bekommst du keine große Band rein. Da konnte ich nur für Solokünstler oder kleine Bands produzieren.“ In dem neuen Raum ist das anders. Das Studio ist akustisch optimiert und mit Dämmmodulen an der Decke ausgestattet.

Von den Vorzügen des neuen Aufnahmestudios durfte sich Ulbrichs Lieblingsband – nach „Ohrwurm“ natürlich – „Retro Classic“ aus der Ukraine bereits überzeugen. Mit dem vierköpfigen Ensemble hat der Ahlbecker gerade eine CD produziert. Das Repertoire der Band ist vielfältig – Klassik, Swing, Retro- und Salonmusik.

Auch Claas Ulbrich ist bei seinen Musikproduktionen offen für alle Richtungen – „das reicht von Heavy Metal bis Country“, so der 47-Jährige. In einem Fernstudium ließ er sich in der Nähe von Kassel zum Audio-Engineer (Fachkraft für Audiotechnik) ausbilden. Neben „Ohrwurm“ soll das Studio nun zum wichtigsten Standbein für den Unternehmer werden. Produziert hat er in der Vergangenheit viele Titel für „Ohrwurm“, dazu Kinderlieder, Jazz, Schlager und ein Hörbuch. Die Hymne für den Eishockeyverein „Schamasen“ stammt ebenfalls aus seiner Feder.

Die größten Spuren hat er aber bislang mit den „Ohrwürmern“ hinterlassen. Die Usedomer Kultband – neben Claas Ulbrich zählen Gerald Mantey und Andres Lemke dazu – gastierte regelmäßig auf Mallorca.

Höhepunkt der „Drei lustigen Vier“, wie sich die Band gern nennt, war vor Jahren eine USA-Tournee.

