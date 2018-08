Greifswald

Prost, Cheers, Salute, Skol oder Nastrove: Beim ersten Greifswalder Weinfest ließen es sich 10 000 Besucher von Mittwoch- bis Sonntagabend nicht nehmen, die eine oder andere Weinsorte zu probieren und am Sonnabend beim Sommernachtsshopping durch die Innenstadt zu flanieren. Sechs Winzer aus Franken, der Pfalz und von der Mosel servierten den Gästen klassische und moderne Weiß- und Rotweinsorten. Es wurde geschwenkt, geschnuppert und natürlich getrunken. „Jeder Winzer hat mindestens 20 verschiedene Weinsorten in seinem Repertoire“, sagt Renato Gerwien, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Innenstadtvereins, der das Weinfest mitorganisierte. Anfangs sei es gar nicht so einfach gewesen, die Winzer von „Wein on Tour“, die auch auf der Insel Usedom unterwegs sind, in die Hansestadt zu locken. „Wir gingen erst davon aus, dass die Leute hier gar nicht solche Weinliebhaber sind“, gesteht der Geschäftsführer von „Wein on Tour“, Leon Sztabelski. Doch die Bedenken verflogen schnell: „Wir waren sehr überrascht darüber, wie interessiert die Greifswalder rund um das Thema Wein sind.“ Der 71-Jährige ist selbst zwar kein Winzer, aber seit mehr als 20 Jahren als Veranstalter im Wein-Geschäft tätig und kann mit so manchen Mythen rund um den edlen Tropfen aufräumen. „Rotwein muss nicht immer nach dem Öffnen atmen. Dabei kommt es vor allem auf den Jahrgang an“, erklärt der Weinkenner aus Nordrhein-Westfalen. So gilt die Regel: „Umso älter der Wein, desto länger muss er nach dem Öffnen ruhen.“ Besucherin Laura Plantera, die zusammen mit ihren Freunden Lukas Kämpf und Patrick Bohn am Sonnabend über das Weinfest spazierte, probierte ihren Rotwein sofort. „Es ist eine sehr schöne Veranstaltung“, schwärmt Plantera. Und auch wenn ihr Freund Bohn lieber ein kühles Blondes bevorzugt, traute auch er sich an ein Glas Wein heran. Doch was macht einen guten Wein aus? „Neben dem Aroma und dem Geschmack ist eines besonders wichtig“, erklärt der Weinexperte Sztabelski: „Bei guter Qualität muss man auch die Rebensorte herausschmecken.“ Für die Mitglieder des Innenstadtvereins steht schon jetzt fest: Sie wollen das Fest im kommenden Jahr wiederholen. „Dann werden wir es auch noch etwas größer aufziehen“, verspricht Renato Gerwien, der einen Grauburgunder bevorzugt.

Christin Lachmann