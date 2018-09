Rakow

So viel war beim Erntefest in Rakow schon seit Jahren nicht mehr los. Hunderte Menschen verfolgte den Festumzug mit zahlreichen geschmückten Wagen.

Anschließend ging es auf dem Gelände des Dorfvereins „Dau wat“ weiter. Tolle Kinderanimation, tierische Darbietungen und Livemusik bestimmten das Programm.

„Es ist toll, was die Ehrenamtlichen des Dorfvereins auch in diesem Jahr in wochenlanger Arbeit auf die Beine gestellt haben“, freute sich Bürgermeister Alexander Benkert.

Mielke Raik