Thiessow

Traurig und enttäuscht guckt Peter Melzer auf seine Skulptur, die in Thiessow auf der Wiese neben dem Südperdweg installiert ist. Es ist der letzte Tag, an dem sie dort steht. Einheimischen und Gästen wollte er damit eine Freude machen. Doch das Kunstwerk ist hier nicht erwünscht, ist sich der Bildhauer sicher. Am Mittwoch musste er die Skulptur schweren Herzens demontieren.

Am 18. Juli hatte der 77-Jährige sein Werk gemeinsam mit Mitarbeitern der Kurverwaltung auf der Wiese aufgestellt. „Das war eine gute Zusammenarbeit“, erinnert er sich. „Die Welle“ nennt er sein Kunstwerk, das bis zu sieben Meter lang ist. Alles, was komme, komme in Wellen, darunter auch Krieg und Gefahren. „Die Wellen bedeuten aber auch Gemeinschaft. Das möchte ich mit diesem Kunstwerk zum Ausdruck bringen“, sagt Melzer.

Drei lange Metallteile, die die Wellen verkörpern sollen, schwingen leicht, wenn Wind aufkommt. Beim Thüringentag stand diese Installation bereits, auch auf der dänischen Insel Bornholm in einem Skulpturenpark. Jetzt sollte sie für eine Weile in Thiessow stehen und sogar der Anfang eines Skulpturenparks sein.

Kind beim Spielen verletzt?

Die ehemaligen Gemeindevertreter aus Thiessow fanden die Idee gut, haben ihm dieses Grundstück überlassen. Außerdem wurde das danebenstehende Backsteinhaus für drei Jahre an den 77-Jährigen verpachtet.

„Doch dann habe ich von einem Nachbarn gehört, dass es eine Unterschriftenaktion gegen diese Skulptur geben soll. Er hat gehört, es habe sich ein Kind verletzt, das auf der ,Welle’ gespielt haben soll. Aber bestätigen konnte mir das bisher niemand“, sagt Peter Melzer. Kurz darauf ließ die Kurverwaltung ein Hinweisschild errichten. Darauf stand, dass diese Installation der baugesetzlichen Höhe entspreche und die Standfestigkeit gegeben sei. Ebenso würde von ihr keine Lärmbelästigung ausgehen. Aus Sicherheitsgründen sei sie kein Spielgerät. „Es wird ein Erklettern untersagt.“ „Über Kunst lässt sich bekanntlich streiten, aber ich persönlich finde diese Skulptur auf diesem Platz angebracht“, sagt Kurdirektorin Jenny Lenz.

Besch: Thema der „Welle“ interessant

Dr. Detlef Besch, Bürgermeister der dieses Jahr fusionierten neuen Gemeinde Mönchgut, bedauert, dass es keine andere Möglichkeit für einen dauerhaften Verbleib dieser Installation geben kann. Er sei erstmalig durch eine Bürgerinitiative über das Kunstwerk am Wasser informiert worden, die sich darüber beschwerte, dass die Skulptur unter anderem eine Gefahrenquelle darstelle. 117 Unterschriften wurden gesammelt, die den Gemeindevertretern vorgelegt wurden. „Ich habe Gespräche mit den Mitgliedern der Initiative aber auch mit dem Künstler geführt und mir selbst auch die Skulptur angesehen. Es fehlt ein größerer Zaun oder das Kunstwerk müsse auf einem Podest stehen“, so sein Fazit. Er spricht dabei von der Verkehrssicherungspflicht, die gegeben sein muss.

Es geht dem Bürgermeister nicht darum, dass Kultur in Thiessow nicht gewünscht ist – im Gegenteil: „Das Thema, das er mit diesem Kunstwerk aufgreift, ist sehr interessant“, sagt Detlef Besch. Er sieht aber ein Problem darin, dass es keine vertragliche Vereinbarung oder einen Beschluss der vorherigen Gemeindevertreter gibt, die das Vorhaben legitimiert. Denn die wurde nur zwischen Kurverwaltung und dem Künstler unterzeichnet. „Für die Pacht sieht es anders aus. Aber für das Grundstück ist die Gemeinde zuständig und verantwortlich“, sagt der Bürgermeister. Weil es gefährlich sein könnte, wenn beispielsweise Kinder darauf herumklettern, „musste ich diese Entscheidung treffen“. Es habe Überlegungen gegeben, wie man das Kunstwerk dennoch stehenlassen kann, „es ist uns aber keine Möglichkeit der Sicherung eingefallen“, so Besch.

Künstler geht weg

Für den Künstler ist dieses Projekt seit Mittwoch beendet. „Ich habe auch kein Interesse mehr, dieses Haus noch zwei Jahre lang zu pachten. Ich habe dort den Einheimischen und Gästen in diesem Jahr eine Filmvorführung gegeben und hatte geplant, auch künftig Veranstaltungen durchzuführen. Das fällt jetzt leider weg“, sagt Peter Melzer. Das Kunstwerk soll nun nach Lauterbach gehen. Till Jaich von der Ostseedienst GmbH hat Interesse angemeldet. „Dort ist es gut aufgehoben. Somit muss ich die Skulptur nicht verschrotten lassen“, sagt der Künstler.

Mathias Otto