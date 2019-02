Schwerin

Den Goldenen Ochsen des Filmkunstfest MV 2019 erhält die Schauspielerin und Regisseurin Katharina Thalbach (65). Die Berlinerin wird am 4. Mai während in Schwerin geehrt. Festivalleiter Volker Kufahl sagte: „Mit Katharina Thalbach ehren wir eine großartige Charakterschauspielerin für ihre Verdienste um die Filmkultur.“ Das Filmkunstfest läuft vom 30. April bis 5. Mai. Thalbach hat in ihrer Karriere auf der Bühne ebenso überzeugt wie in prägnanten Filmrollen wie in „Das zweite Erwachen der Christa Klages“ von Margarethe von Trotta 1978, „Die Blechtrommel“ von Schlöndorff 1979, „Domino“ von Thomas Brach 1982 oder „Honig im Kopf“ von Till Schweiger 2014. Seit 1960 war Thalbach in fast 100 Filmrollen zu erleben. In Schwerin folgt sie auf Henry Hübchen.

Michael Meyer