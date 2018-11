Rostock

Der Tod seiner Eltern - sie verstarben 2009 und 2010 kurz nacheinander - gab den Ausschlag für dieses literarische Riesenprojekt. „Plötzlich war niemand mehr da, den ich zu geschichtlichen Ereignissen befragen konnte“, sagte Ketil Bjørnstad am Montagabend bei seiner Lesung in Rostock. Also machte sich der 1952 geborene norwegische Schriftsteller daran, die Geschichte selber aufzuschreiben. Das eigene Leben, orientiert an den großen historischen Reignissen seiner Zeit, in diesem Fall von 1960 bis heute, der Titel: „Die Welt, die meine war“. Der erste Band liegt nun auf Deutsch vor: „Die sechziger Jahre“.

Mit diesem Buch war Ketil Bjørnstad am Montag zu Lesung und Gespräch in die Kunsthalle Rostock gekommen. Manfred Keiper, Inhaber der anderen Buchhandlung in Rostock, hatte diese Veranstaltung dorthin gelegt, er übernahm auch die Moderation der Abends, als Deutsch-Norwegisch-Übersetzerin stand ihm Leila Prüsse zur Seite. Das hatte auch einige lustige Momente, als Keiper den Schriftsteller zum Beispiel nach Infos fragte, die er auf dessen Internetseite gefunden hatte, wovon Ketil Bjørnstad aber nichts wusste. „Wahrscheinlich sind da norwegische Trolle am Werk“, meinte Keiper trocken.

Aber der Schriftsteller ist eben mit seinem derzeitigen Werk beschäftigt, fünf fortlaufende Bände hat er dafür auf Norwegisch bereits verfasst. Der Leser sieht die Welt zunächst durch die Augen eines Heranwachsenden, der in den Sechzigern vom Mauerbau, Kubakrise und Woodstock-Festival geprägt wird, aber auch durch das Erwachen der eigenen Sexualität. In den Texten von Ketil Bjørnstad ergibt sich ein Wechselspiel - hier die harten Fakten, dort die Weltsicht eines sensiblen Jungen. Bei diesem Literaturprojekt zeigt sich Bjørnstad auch als ein Schnellschreiber. „Ich weiß ja schon, was als Nächstes passiert“, sagte der Schriftsteller. Die historischen Ereignisse liegen ja allesamt vor, was folgt, ist die literarische Verarbeitung in einem gewaltigen Erinnerungsprojekt. Ketil Bjørnstad dürfte aber nicht nur als Literat, sondern auch als Musiker bekannt sein, seine Diskografie ist ebenso groß wie seine Bibliografie. Also setzte sich der Autor bei der Lesung zwischendurch an den bereitstehenden Konzertflügel und spielte für das andächtig lauschende Publikum. Ketil Bjørnstad zeigte sich in Rostock nicht als Star, sondern als ein freundliches und nahbares Multitalent.

Thorsten Czarkowski