Born

Sie kämpfen mit Texten, sie ringen um große Gesten und sie plagen sich mit Mücken. Die neuen Kinderdarsteller der Darß-Festspiele haben es nicht leicht. Am Dienstag haben offiziell die Proben für das diesjährige Stück aus der Romanvorlage Ehm Welks Heiden von Kummerow begonnen. Das Duell heißt die Episode. Doch statt todbringender Waffen, erwehren sich die Kinder mit Mückenspray den stechenden Plagegeistern – um dann mit Textblättern in der Hand die ersten Szenen auf der Naturbühne in Born zu spielen. Sylvia Karow gibt zu Beginn der ersten Probe den Takt vor: sprecht lauter, deutliche Bewegung.

Ehemalige Kinder schlüpfen in Rollen von Erwachsenen

Maxime, Hannah, Alexander, Jonas und Theodor schwitzen in der Sonne. Das Mühen lohnt sich. Schon nach wenigen Wiederholungen einzelner Szenen ist Sylvia Karow zufrieden. Nachdem in den zurückliegenden Jahren stets die selbe Kindermannschaft in den Stücken zu sehen war, werden nun Neulinge auf der Bühne stehen. Zu erwachsen waren die „alten Hasen“ inzwischen geworden, als dass sie auf der Bühne noch als Kinder glaubhaft durchgehen würden. Zwei der jahrelang im Kinderfach aktiven Schauspieler schlüpfen im neuen Stück in die Rolle von Erwachsenen. Premiere der neuen Spielzeit ist am 29. Juni.

Kampf um Finanzerung einer Projektionsflächei

Intendant und Chef des Festspiel-Vereins Holger Schulze kämpft derweil mit Technik und Finanzen. So ist er auf ein Angebot der Sparkasse eingegangen, für eine Projektionsmöglichkeit und Aufwertung der Lautsprecheranlage, Geld bei privaten Finanziers einzusammeln. Das Geldhaus selbst würde sich an den Kosten von insgesamt 6000 Euro beteiligen. Am Freitag endet die Aktion, bis dato sind gut 3500 Euro von 32 Geldgebern eingegangen. Zwei Sponsoren, so Holger Schulze, würden die Schatulle noch öffnen wollen. Trotzdem wirbt er für eine kurzfristige Finanzspritze.Schulze will mit einer kleinen Projektionsfläche neue Möglichkeiten nutzen. Im Klartext heißt das: Gekauft werden soll mit dem Geld eine kleine Spezialleinwand, auf der von hinten projizierte Bilder und und Video-Sequenzen gezeigt werden können. Schon für das diesjährige Stück sieht Holger Schulze den Einsatz der Leinwand als notwendig an.

Intendant weist Kritik zurück

Kritiker der Idee fürchten schon, dass sich die Darß-Festspiele künftig auch als Kino versuchen wollten, weiß Holger Schulze. Mitnichten sagt der. Die kleine Leinwand werde Teil des Bühnenbildes und werde während einer Umbaupause auch abgebaut. Und überhaupt werde die Leinwand aus Spezialfolie so in das Bühnenbild integriert, dass sie nicht sofort als solche zu erkennen sei.Der ursprüngliche Charakter der Darß-Festspiele werde nicht gestört, schon gar nicht zerstört, sagt Schulze. Es sei einfach eine technische Aufrüstung der Naturbühne in Born. Ähnliches gelte für die Ausrüstung der Bühne mit zusätzlichen Lautsprechern, damit das Publikum in hinteren Rängen auch alles gut verstehen könnten.

Richter Timo