Putbus

Malerei, Grafik, Fotografie, Skulptur, Objekt – die Putbusser Galerie „Atelier Rotklee“ vereint seit dem Wochenende Arbeiten von 34 Künstlern. Eröffnet wurde die Ausstellung mit einem leisen Dokumentarfilm des Rügener Regisseurs Roland Steiner im Theater. In dem knapp einstündigen Streifen lässt der 69-Jährige wie in einem großen, bewegenden Experiment sein Leben vorbeiziehen. Gleich in den ersten Minuten des Films klingt das Schöne und Einmalige der aktuellen Kunstschau an. In der es eben nicht einfach um Deutschlands größte Insel geht, sondern um deren „Erfindung“, also deren Freiraum für Ideen, Gefühle und Beobachtungen, den jeder der Ausstellenden ganz individuell nutzt. Ein Labor.

Jeder der 34 Künstler hat seine ganz eigene Sicht auf die Insel und verwendet sein Material in dieser geschickt arrangierten Exposition wie in einem Zaubergarten. „Hommage an meine Großmutter“ nannte Jakob Knapp seine Arbeit im Untertitel. Im Mittelpunkt steht ein auf Holz montierter Stöckelschuh, eigentlich weiß, aber doch verwirrend bunt verziert. Wie Knapp arbeiten auch andere mit Fundstücken. Ania Rudolph beispielsweise verarbeitete Hühnergötter, Bernstein und Donnerkeile zu „Götterfunken“, Strandgut in Wunderkugeln. Susanne Gabler setzt in „Paradies“ ein lange im Wasser gelegenes, von Muscheln besetztes Feuerzeug in den Meeressand, in einem Goldfischglas.

Verspielt arbeitet auch Walter G. Goes, in dem er Gefundenes zu Insel-Typischem zusammensetzt. „Rügen visionär“ heißt sein Hauptobjekt in der Schau: Eine alte Zylinderkopfdichtung, montiert auf einen umgedrehten Puppenkopf, Stücke von Kupferrohren verlaufen bedrohlich zur Mitte hin, an Geldmünzen und winzigen Bleifiguren vorbei. Man könnte sagen: Hier steht die Welt Kopf, die größte Rolle spielen Investitionen und der Mensch hat wenig Chancen im Kampf gegen die Macht des Geldes. Die Kupferrohre thematisieren das Dauerprotest-Thema auf der Insel, den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2. Die Verlegung der Röhrentrasse unter der Ostsee beschäftigt etliche Künstler, auch Frank Otto Sperlich. Sein „Blick auf die Ostsee in Mukran“, ein gewaltiges, schrill farbiges Tryptichon, zeigt eigentlich das Gegenteil. Die Kräne zur Verladung der Rohre lassen vom Meer nichts mehr erkennen. Der Betrachter wird auf den drei Bildern brutal vom Sehen abgehalten: Stacheldraht, hohe Metallzäune und Verbotsschilder versperren den Blick.

Erstes Fazit der Schau: Die Ära des ausschließlich schönen Rügen, Sehnsuchtsort vieler Maler um 1900, beliebtes Reiseziel bis heute, scheint vorbei oder zumindest sehr brüchig geworden zu sein. Das zeigt auch der Inselkünstler Egon Arnold in „Brunnenaue Sagard“, einer vierteiligen Collage, auf der das altehrwürdige, von ihm gezeichnete Denkmal allmählich vom Werbeplakat für Rügens Dinosaurierland überwuchert wird. Hans Dieter Knapp, Vorsitzender des Vereins „Insula Rugia“, macht die Insel-Verwandlung gleich auf zweierlei Weise deutlich. In seinem Werk „Rügen – Romantisch & Real“ zeigt er in einer Fotomontage das „alte“ Rügen mit seinen Alleen, reetgedeckten Häusern und romantischen Badebuchten, daneben die „neue“ Insel – Ansichten riesiger Supermärkte, moderner Ferienanlagen und Vergnügungsparks, übersät von Euro-Zeichen. „Rügen war schön“, heißt es auf einem Mauer-Graffitti. Knapp ließ diesen Trend vom Altmodisch-Ursprünglichen zum Neumodisch-Geschmacklosen auch in seiner Eröffnungsrede nicht außer Acht. „Rügen war ein Mythos, heute werden Natur und Landschaft als Ware gehandelt“, merkte er an. Und der Künstler Günther Haußmann fügte hinzu: „Die einen haben die Vision, die Insel in ihrer natürlichen Form zu erhalten, die anderen wollen sie entwickeln. Geld findet immer seinen Weg, wie Wasser.“

Den drei Galeriebetreibern, Walter G. Goes, Günther Haußmann und Frank Otto Sperlich, ist tatsächlich ein Coup gelungen, eine überraschend vielfältige Schau, noch dazu zu einem alle, Einheimische und Touristen, angehenden Thema: Die Lieblingsinsel aller Deutschen, Rügen.

Leena Roosen