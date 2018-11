Rostock

Ein ganzes Treppenhaus künstlerisch zu gestalten, ist ganz bestimmt eine Herausforderung. Zumal wenn es sich um das Treppenhaus in einem modernen Zweckgebäude handelt mit wenig Wand und viel freiem Raum. Der Schweriner Künstler To Helbig ist offenbar der richtige Ansprechpartner für künstlerische Interventionen in moderner Architektur, und zwar im ganz Großen wie im Kleinen. Etliche, teils großformatige Arbeiten des Künstler sind derzeit im Institut für Physik an der Uni Rostock zu sehen.

Die Idee zu der Ausstellung in den ungewöhnlichen Räumen kam von der Rostocker Künstlerin Wiebke Loseries, die am Institut im Bereich Didaktik arbeitet und schon öfter die Naturwissenschaft mit der Kunst in Verbindung brachte. Zum Vorteil beider Seiten, wie der Geschäftsführende Direktor des Instituts, Professor Stefan Scheel, bestätigt. Zum einen sei dem Physiker, ganz pragmatisch, das trutzige Haus am Wissenschaftscampus der Universität in der Rostocker Südstadt etwas kahl vorgekommen. „Die Kunst ist eine wunderbare Auflockerung“, sagt Scheel. Die frischen Wände wirkten glatt wie leere Tafeln. Für Wissenschaftler in der Lehre ein unhaltbarer Zustand. Außerdem: „Wir Wissenschaftler neigen dazu, im eigenen Saft zu schmoren. Die Kunst ist gut für unsere mentale Gesundheit.“

Die beiden künstlerischen Therapeuten Wiebke Loseries und To Helbig gaben ihrer Schau den Namen „Die Kraft des Bildes“, bewusst mit der physikalischen Terminologie spielend. In Kunst und Wissenschaft finden durchaus ähnliche schöpferische Prozesse statt, sagt Wiebke Loseries. Es gebe „Heureka!“-Momente genauso wie das Bestreben, eine nicht nur richtige, sondern auch schöne Lösung für ein Problem zu finden, sagt die Künstlerin. Sie beruft sich dabei auch auf den Künstler Marcel Duchamp, der sich intensiv mit der Schönheit des Schachspiels befasste. Ihm widmete Wiebke Loseries eine Installation: Ein Schreibpult mit einem Duchamp-Buch zum Blättern und Lesen darauf. Gleich daneben ein kinetisches Objekt mit hauchzarten, an der Decke befestigten Gaze-Plättchen, so leicht, dass sie schon im Vorbeigehen verwirbeln.

Die Kraft des Bildes manifestiert sich auch in den Zeichnungen von Wiebke Loseries. „Darßer Holz“ nennt sie eine ganze Reihe von Arbeiten, die in verschiedenen Formaten über die Flure verteilt sind. Vordergründig mögen das Baumstämme und Äste sein, die da angedeutet sind. Aber genauso gut könnten es Leiber sein, die sich da mit kräftigen Linien aus den dunklen Flächen schälen oder die starke Akzente auf der weißen Fläche des Malgrundes setzen. Der schöpferische Prozess bei der Entstehung der Arbeiten entspricht der Kreativität beim Betrachten der Werke, beim Aufnahmen der ungewöhnlichen Formen, die sich dem Verständnis gleichermaßen anbieten und entziehen.

Das gilt auch für die Arbeiten von To Helbig. Sie setzen der Konzentration der Arbeiten von Wiebke Loseries geradezu einen Exzess an Material, an Form und Bewegung entgegen. Die Werke erstrecken sich über nahezu drei Stockwerke des schmucken und geradezu jungfräulich wirkenden Neubaus. Zwei riesige Objekte mit dem Titel „Gewrungen“ aus Papier und Alu-Folie hängen da massiv und doch irgendwie leichtgewichtig von der Decke herunter und füllen den geräumigen Treppenschacht. Diese Werke aus „gewrungenem“ Material wirken wie gigantische Zöpfe, denen man die Energie, die es gekostet hat, sie zu „flechten“, ansieht. Hier und da ist das derbe braune Papier ramponiert, was aber nicht wie ein Defekt wirkt, sondern eher wie notwendige Blessuren bei der Ausführung eines solchen Werks. Papier ist ein anfälliges Material, Risse und Knicke sind nicht heilbar und bleiben unwiderruflich in seiner Oberfläche erhalten. Umso mehr beeindruckt die Unabänderlichkeit dieser Werke von To Helbig.

Die von Stefan Scheel benannte mentale Beschaffenheit der Nutzer dieses Gebäudes reflektiert Helbig in teils großen, teils kleinen kreuzförmigen Arbeiten, die unter dem Titel „Verbunden“ an kreuzweise geklebte Wundpflaster erinnern. Diese sind wiederum mit Chiffren belegt, liegende, laufende, stürzende Figuren sind da angedeutet. Da findet Heilung im wahrsten Sinne statt, nicht nur bezogen auf kahle Neubauten.

Matthias Schümann