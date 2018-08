New York

Dr. No feiert gerade Premiere, James-Bond-Darsteller Sean Connery ist der Mann des Abends. Und mit wem plaudert er? Mit Leonard Bernstein, dem Dirigenten und Komponisten, der am 25. August 100 Jahre alt geworden wäre. Denn der Amerikaner Bernstein, der am 25. August 1918 als Sohn jüdischer Einwanderer der Ukraine an Massachusetts auf die Welt gekommen ist, zählte fest zum Ensemble der High Society.

In einem ganz bestimmten Moment ist er zum Star der Musikwelt geworden: Er war bereits Assistent an der New Yorker Philharmonie, als der Chef-Dirigent plötzlich im November 1943 krank wurde. Bernstein musste kurzfristig in der Carnagie Hall einspringen – ohne einmal das Stück mit dem Orchester proben zu können. Am nächsten Tag prangte sein Gesicht auf der Titelseite der New York Times. Die höchsten Kreise hat Leonard Bernstein danach nicht mehr verlassen. Die Bildergalerie zeigt, wen Bernstein alles zu seinem Bekanntenkreis zählt.

Zur Galerie Leonard Bernstein war nicht nur ein großer Musiker, Dirigent und Komponist: Er traf sich in seinem bewegten Leben auch mit den Größen der High Society.

Bernstein: Komponist und Entertainer

Mit wem spricht der deutsche Alt-Kanzler Helmut Schmidt, der sich auch selbst gern mal ans Klavier setzt, über Musik? Genau, mit Leonard Bernstein, dem Autor von „West Side Story“. Denn der Komponist war nicht nur ein Musik-Enthusiast, ein Jahrhundert-Genie und irgendwo ein ziemlich typischer Amerikaner. Er war auch ein Entertainer, der Stars wie Politiker begeisterte.

Von Geraldine Oetken / RND