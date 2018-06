München

Pop-Ikone Cher will ihre Beziehungen zukünftig vor der Presse verstecken: „Es ist unmöglich, einen Freund zu haben, wenn man so in der Öffentlichkeit steht.“ Derzeit habe sie aber keinen festen Freund, sagt die 72 Jahre alte US-amerikanische Sängerin der Münchner „tz“.

Cher, die ab dem 19. Juli im zweiten Teil der Musical-Verfilmung „Mamma Mia“ zu sehen ist, trennt ihre „Cher-Personality“ demnach strikt zwischen Öffentlichem und Privatem. Zuhause laufe sie nicht aufgedonnert herum: „Meine Söhne Chaz und Elijah kennen mich als Mama ohne Make-up und in Jogginghose.“

Cher feierte ihre größten Erfolge ab 1965 als Teil des Pop-Duos Sonny und Cher und startete im Anschluss an diese Zeit eine Karriere als Schauspielerin. Wenn sie nicht vor der Kamera stehe, lade sie gerne Freunde ein. „Dann schauen wir Schwarz-Weiß-Klassiker, am liebsten mit Bette Davis, Clark Gable oder Humphrey Bogart.“

dpa