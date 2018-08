Barth

„Wer den Namen Achenbach im Zusammenhang mit Landschaftsmalerei hört, verbindet damit wohl zuerst die Brüder Oswald und Andreas Achenbach“, vermutet Gerd Albrecht, Leiter des Vineta-Museums in Barth. Gehören die beiden Vertreter der Düsseldorfer Malerschule doch zu den bedeutenden deutschen Landschaftsmalern des 19. Jahrhunderts. Weniger bekannt und nicht verwandt, aber für Albrecht kaum weniger faszinierend ist der in Stettin geborene Oscar Achenbach (1868-1935), dessen Werke ab morgen anlässlich seines 150. Geburtstags im Vineta-Museum gezeigt werden.

Zur Schau von Oscar Achenbach in Barth Die Ausstellung „Zwischen Nordkap und Capri“ wird morgen um 15 Uhr im Vineta-Museum in Barth (Lange Straße 16) eröffnet. Zu diesem Anlass wird auch der Enkel des Künstlers, Johannes Achenbach, anwesend sein. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von Greta und David Behnke aus Stralsund (Gesang, Klavier).

„Das Wirken des Pommerschen Achenbachs ist zwar nicht so bekannt, dennoch gehört er zu den norddeutschen Malern, die ein ganz eigenes Kolorit in die impressionistische Malerei einbringen“, sagt Albrecht. Es ist jene „nordische Form des Impressionismus“, wie Albrecht sie bezeichnet, die den Museumschef fasziniert.

„In Achenbachs Arbeiten überwiegen die Nuancen sanfter Ocker- , Braun- und Grüntöne gegenüber den helleren und häufig kräftigeren Farbtönen der Franzosen. Seine Aquarelle und Ölbilder erscheinen in ihrer Farbigkeit deutlich geerdeter“, sagt Albrecht. Auch die Bildinhalte weichen von der impressionistischen Idee einer lediglichen Momentaufnahme der Landschaft ab. „Achenbach sucht immer auch das Wesen in den Dingen, das ist eine Nuance, die ihn ausmacht“, so Albrecht, der über einen Hinweis auf den pommerschen Künstler und dessen Enkel gekommen war, der das Œuvre seines Großvaters verwaltet.

Faszinierend sei der Künstler zudem, weil er viele Techniken beherrsche. „Und dies in großer Akribie.“ Aus Hunderten Arbeiten, darunter Ölgemälde, Aquarelle, Lithografien und Bleistiftzeichnungen, hat der Museumschef eine ansprechende Ausstellung zusammengestellt, die gleichzeitig verschiedene Stationen im Leben Achenbachs kennzeichnen.

Aufgewachsen im Land der Romantiker, macht Achenbach zunächst eine Ausbildung als Grafiker und Lithograf in Stettin und Berlin, wo er auch als freischaffender Künstler arbeitet. Zur Jahrhundertwende wendet er sich, ebenso wie viele Künstlerkollegen, der lockeren Pinselführung des Impressionismus zu. Motive dafür findet er auf Reisen durch Deutschland, nach Norwegen und Italien.

„Die Italienbilder wirken wie eine Befreiung. Achenbach löst sich komplett von den grafischen Strukturen. Man fühlt förmlich die Leichtigkeit der Sonne“, schwärmt Albrecht. Auch das Spiel von Wasser und Licht an den norwegischen Fjorden fängt der Künstler mit lockerem Pinselstrich ein. Das Motiv seiner letzten Wirkungsstätte, die Stadt Runkel im Lahntal, begleitet ihn für den Rest seines Lebens:

„Die Burg Runkel hat er über Jahrzehnte gemalt, zu verschiedenen Jahreszeiten, in diversem Licht und mit verschiedenen Details. Es erscheint fast verrückt, wie er sich mit dieser Momentaufnahme auseinandergesetzt hat“, so Albrecht.

Eine Entdeckung seien für den Museumschef auch die Skizzenbücher Achenbachs gewesen. „Ich war überrascht, was da für Schätze ans Licht kamen.“ Dazu gehört auch eine Zeichnung, in der Achenbach die Silhouette Rostocks festgehalten hat. „1916 war er eine Zeitlang in Rostock und Umgebung, ich vermute, er wandelte auf den Spuren von Lovis Corinth“, so Albrecht. Zwischen 1909 und 1917 verbrachte Corinth, der als wichtiger Vertreter des deutschen Impressionismus gilt, längere Aufenthalte in Nienhagen und schuf Bilder mit regionalem Bezug. Auch Achenbach hat in seinen Skizzenbüchern die Steilküste von Nienhagen verewigt. „Für Achenbach war die Malerei vermutlich auch eine Flucht aus dem Alltag“, vermutet Albrecht. „Aber als Chronist hat er so Orte verewigt, die heute in der Form nicht mehr existieren.“

