Pütnitz

In Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten beginnt am Donnerstag das viertägige Pangea-Festival. Bis Sonntag wollen die Organisatoren der sechsten Pangea-Ausgabe eine Fantasiewelt schaffen, um den rund 5000 Besuchern die Möglichkeit zu Sport, Musik, Kultur und vor allem Kindsein zu bieten. Ein riesiger Aufwand und rund 1000 Menschen seien insgesamt nötig, die für das Festival eigene Atmosphäre zu schaffen, sagte Sprecherin Tracy Sawallich. So gebe es rund 100 Bands und Künstler zu betreuen. Sie werden vier Tage lang auf sieben Bühnen für die musikalische Unterhaltung sorgen. Topacts seien Bosse, Antilopengang, Bausa oder auch Extrawelt. Trotz dieses großen Aufgebots sei Pangea kein Musikfestival, vielmehr sollen alle Sinne dabei angesprochen werden.

Die Wasserwelt für das Pangea-Festival auf dem ehemaligen russischen Flugplatz ist fast fertig. Quelle: Bernd Wüstneck/aktuell

dpa/mv