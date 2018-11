Stralsund

Seit der Spielzeit 2016/17 ist Reinhard Göber Oberspielleiter Schauspiel am Theater Vorpommern. Gerade ist sein Vertrag bis 2021 verlängert worden.

Sie haben schon an diversen Häusern gearbeitet. Wie lautet ihr Fazit nach den ersten zwei Spielzeiten am Theater Vorpommern?

Reinhard Göber: Das ist mein 24. Stadt- und Staatstheater im deutschsprachigen Raum. Ich bin hier in einer schwierigen Situation gestartet. Es ging um die Fusion von fünf Häusern. Trotzdem sind wir mit Inszenierungen wie Faust und der Monodramen-Reihe rasant gestartet. Wir hatten in zwei Spielzeiten 43 Premieren im Schauspiel.Das ist genauso viel wie am Burgtheater Wien und die haben 100 Millionen Euro Etat, wir haben vielleicht ein Neunzigstel davon. Die Zuschauer sind gut gekommen. So dass erstmals auch neue Spielweisen, neue Stücke und neue Formate wie das Monodramen-Festival in Greifswald gut angenommen wurden. Genauso wie die Klassiker-Inszenierungen vom Volksfeind bis Faust, Großprojekte wie „The Rocky Horror Show“, die Wiederbelebung von Eldena mit Robin Hood oder die Weihnachtsmärchen. Da bin ich mit einem kleinen Ensemble von 16 Schauspielern in einer nicht einfachen kulturpolitischen und soziokulturellen Lage ganz zufrieden.

Sie haben es schon angesprochen. Wie sehr hat die Diskussion um die Theaterstrukturreform ihre Arbeit beeinflusst?

In einem Beruf wie unserem, ist es wichtig, dass die äußeren Koordinaten stimmen. Bei meinem Start war nicht klar, wie es weitergeht. Nun ist zum Glück Ruhe eingekehrt. Es gibt erstmals eine Planungssicherheit, rein formal über zehn Jahre. Wir haben ein Spielplankonzept, das über drei Jahre geht. Das wäre vorher gar nicht denkbar gewesen.

Sie meinen die Entscheidungen auf dem Schweriner Theatergipfel im Juni. Dort wurde beschlossen, dass der Grundzuschuss des Landes bereits 2019 von 36 Millionen auf 40 Millionen Euro erhöht wird, dazu wurde eine Dynamisierung der Mittel um 2,5 Prozent jährlich vereinbart, die zu 55 Prozent vom Land und zum 45 Prozent von den Kommunen getragen wird. Damit sind die Theaterstandorte gesichert. Sind damit nun alle Probleme vom Tisch?

Nein, aber es gibt jetzt eine gewisse Linie, das ist erst mal gut. Die Köpfe werden etwas freier. Aber den Entscheidungen müssen nun auch Taten folgen.

Wie sieht denn das Spielplankonzept für die nächsten drei Jahre aus?

Was die aktuelle Spielzeit angeht, haben wir auf das Motto „Früher war alles besser“ mit „Die Frau in den Dünen“ nach dem japanischen Kultfilm von 1964 nach dem Drehbuch von Kōbō Abe und „Der Kirschgarten“ von Tschechow konzeptionell reagiert. An dieser Linie werden wir uns auch weiterhin entlangschlängeln und das Ganze mit der Fischbrötchenoper abschließen. Darin geht es um einen Fischbrötchenbudenbesitzer, der 100 Jahre Vorpommern-Geschichte musikalisch an sich vorbeiziehen lässt.

Gibt es schon einen Schwerpunkt für die Spielzeit 2019/2020?

Nein, da sind wir noch in Planung.

Haben Sie ein persönliches Highlight in dieser Spielzeit?

Anfang Februar 2019 wird es eine Wiederaufnahme von Ibsens „Ein Volksfeind“ geben, das war eine meiner Produktionen, die am meisten diskutiert wurde. Darauf freue ich mich schon sehr.

Was ist Ihnen bei Ihren Inszenierungen besonders wichtig?

Mir ist es wichtig, Einheimischen und Touristen eine größtmögliche Vielfalt an Themen und Spielweisen anzubieten; die Menschen sind ja auch sehr unterschiedlich sozialisiert hier. Es gibt nicht DEN Vorpommern. Wir haben Komödien, wie „Kunst“ von Yasmina Reza, ein Weihnachtsmärchen, ein Musical, Klassiker, wie „Der Kirschgarten“, eine Revue, große Dramatik wie „Antigone“ oder Gegenwartsdramatik wie „Weißer Raum“ von Lars Werner, ein neues Stück über politische Entwicklungen auch hier im Land. Es kommen sehr verschiedene Regisseure, die an großen Häusern gearbeitet haben.

Glauben Sie, dass die Menschen in Zeiten des Internets theaterverdrossener sind, als früher?

Ich weiß nicht. In den deutschen Theater gehen die letzte Erhebungen von 35 Millionen Menschen aus. Das ist eine enorme Anzahl an Besuchern. Das Theater steht nach wie vor im Zentrum der Städte und Regionen. Es ist eine Konstante der Lebens- und Kulturweise in Deutschland, deswegen würde ich es gut finden, wenn das deutsche Theatersystem ins UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen würde.

Sie loben das Theater in den höchsten Tönen. Ärgert es sie, wenn Politiker, wie in der Rostocker Theaterdebatte geschehen, das Theater als sterbendes Kulturgut bezeichnen?

Ja, mich ärgert es. Wir reden hier über eine Institution, die es seit zweieinhalb Tausend Jahren gibt. Das Theater ist, nebenbei gesagt, auch immer in der Krise gewesen. Dazu kommt, je höher ein kultureller Bildungsstandart eines Landes ist, umso mehr Demokratie und Toleranz gibt es. Deswegen tun wir gut daran, an diesem harten Standortfaktor Kultur festzuhalten und ihn weiter zu befördern.

Die Theater in MV erzielen im Bundesvergleich bei relativ geringen Fördermitteln mit knapp 700 000 Besuchern pro Saison recht gute Quoten. Können sie das anhand ihrer Besucherzahlen bestätigen?

Wir sind hier die erfolgreichste Sparte, insofern stehen wir sehr ordentlich da. Man muss immer auch sehen, dass die Leute hier deutlich weniger verdienen, als in Hamburg oder Bayern. Insofern ist jede Karte, die hier gekauft wird, eine andere Herausforderung. Wir haben rund 190 000 Zuschauer pro Jahr, damit kann man durchaus zufrieden sein. Das heißt nicht, dass man nicht Dinge verbessern könnte, oder dass man sich manchmal gerade bei komplizierteren Stücken, wie Goethes „Die Mitschuldigen“, oder Camus „Die Gerechten“ wünscht, dass ein paar Zuschauer mehr kommen, als bei kommerzielleren Projekten.

Wie wichtig ist das Theater, um politisch Stellung zu beziehen und den Finger in gewisse Wunden zu legen?

Wichtig. Das werden wir mit „Weißer Raum“ machen, das passiert aber auch bei anderen Stücken wie „Volksfeind“ oder „Faust“. Das Theater ist eben nicht nur ein Ort der Unterhaltung, sondern auch ein Ort der Polarisierung. Es schafft eine Projektionsfläche, damit Leute ins Gespräch kommen.

Apropos Polarisierung. Ihre Inszenierung von „Dantons Tod“ in Lübeck vor einigen Jahren war nicht unumstritten. Es hieß, viele Besucher seien bereits in der Pause gegangen. Wie provokativ darf Theater sein?

Dass die Leute unter Neil Young Klängen zur Hinrichtung fuhren, dass die Krise einer ganzen Generation in einer bestimmten sozialen Situation verhandelt wurde, war für einige Lübecker, so glaube, ich schon hart. Das Stück hat provoziert, zugleich war es, wie Björn Engholm sagte, die Vierteljahrhundert-Inszenierung in Lübeck. Bei der Premiere waren damals alle Parteien da, das würde ich mir hier auch wünschen. Danach war die Hölle los, da gab es eine hitzige Diskussion, ein Traum für ein Stadttheater, was auch wichtig sein will. Dass da massenweise Leute gegangen sind, das ist ein Ammenmärchen.

Sie haben eine eigene Bühnenfassung vom „Kirschgarten“ geschrieben, die Original-Vorlage stark bearbeitet. Wie wichtig ist es Ihnen, die Themen ins Heute zu holen?

Ich nehme den Stoff, die Intention eines Autors und den Text sehr ernst. Ich bin kein postmoderner Zerstörer, der einen großen Steinbruch macht und alles neu zusammensetzt. Auch beim Kirschgarten folge ich ja den wesentlichen Strängen des Stücks. Andererseits versuche ich, den Spagat ins Heute hinzukriegen und die Leute in eine Auseinandersetzung zu zwingen. Brecht sprach vom kofabulierenden Zuschauer. Dass die Leute einen Millimeter anders aus dem Theater rausgehen, als sie reingegangen sind, das ist mein Ziel.

Ihre Produktion „Kunst“, das dritte Theaterstück von Yasmina Reza, hat am 24. November Premiere in Stralsund. Worauf dürfen sich die Zuschauer freuen oder worauf müssen sie gefasst sein?

(Lacht). Das ist eine Komödie, das erfolgreichste Stück der 90er Jahre weltweit von Yasima Reza. Es geht um die Freundschaft von drei Männern, die auf eine harte Probe gestellt wird. Einer von ihnen hat für viel Geld und für die anderen unverständlicherweise ein weißes, monochromes Bild gekauft. Darüber katalysieren sich auf einmal alle möglichen Probleme ihrer Freundschaft. Das Ende werde ich jetzt aber noch nicht verraten.

Stefanie Büssing