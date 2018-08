Wolgast

Wunderkerzen, nicht enden wollender Beifall, Bravo-Rufe und Gesang: Die Zuschauer der letzten Vorstellung von „Ein irrer Duft von frischem Heu“ feierten die Darsteller geradezu frenetisch. Die Vorstellung war wie so oft in diesem Sommer ausverkauft. Die Macher rechnen mit einem Zuschauerrekord. Die Open-Air-Fassung der Vorpommerschen Landesbühne Anklam unter der Regie von Birgit Lenz für das bekannte Rudi-Strahl-Stück sorgte für Tausende Zuschauer auf der Wolgaster Schlossinsel. Die Darsteller genossen den Jubel sichtlich und gaben in dieser letzten Vorstellung ihrem komödiantischen Talent noch einmal richtig Zucker.

Zur Galerie Die letzte Vorstellung des bekannten Rudi-Strahl-Stücks in der Fassung der Vorpommerschen Landesbühne auf der Wolgaster Schlossinsel wurde noch einmal frenetisch gefeiert. Im nächsten Jahr geht's weiter.

Open Air 2019 an neuem Standort

Im kommenden Jahr soll es in Wolgast wieder eine Open-Air-Aufführung geben, dann allerdings an anderer Stelle. Das Areal auf der Schlossinsel nahe der Peenebrücke wird bebaut. Wie Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) sagte, könnte der Platz am Hafen, auf dem früher der abgebrannte Speicher stand, ab 2019 eine gute Alternative sein. Endgültig muss darüber aber erst noch entschieden werden. Auch das neue Stück fürs kommende Jahr steht noch nicht fest.

Meerkatz Cornelia