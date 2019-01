Rostock

Regentropfen rieseln an die Scheiben der alten Industrie-Fenster, draußen ist Schietwetter. Drinnen im Trockenen sitzt Charlotte Berger auf ihrem gelb verpackten Sofa und schwebt in kreativen Sphären. Für die Rostockerin ist der graue Winter zumindest gedanklich abgehackt; denn im Mai steht der erste „ Ponyhof“ des Jahres an, ein Kunstmarkt mit viel Kleinkunst, Klimbim, Schmuck und Illustrationen, den die 31-Jährige vor sieben Jahren ins Leben rief. Für den kommenden Markt sei verraten: Der nächste Basar huldigt dem Frühling mit einem schillernden Blütenfest.

„ Hanami bedeutet so viel wie Blüten betrachten“, sagt Berger. In Japan sei das Fest eine Tradition, bei der draußen unter den rosa-weißen Baumkronen der Kirschbäume der Frühling gefeiert wird. Dieses Szenario will die Ponyhof-Gründerin zur Kunsthalle Rostock holen. Im Frühjahr stehen die Kirschblüten am Schwanenteich in voller Pracht und hüllen den umliegenden Park in ein rosa Gewand. Bis zu 60 Händler aus MV und ganz Deutschland vertreiben dann ihre Waren auf dem Handelsplatz.

Ein Markt wird zum Herzstück lokaler Künstler

Für Berger fing alles im Jahr 2012 in einem muggeligen Szene-Café der Kröpeliner-Tor-Vorstadt an. Als gelernte Grafikerin und freie Journalistin fehlte es der 23-Jährigen an Plätzen, die Inspiration bieten und einen Austausch mit anderen kreativen Köpfen zulassen. „Ich fuhr oft nach Berlin, um zu sehen, was andere aus der Szene so machten, obwohl ich wusste, dass es auch viele Künstler in Rostock gab.“ Sie erkannte die Lücke, trommelte zusammen, wen sie kannte und organisierte den ersten „ Ponyhof“ mit sechs kleinen Händlern. Der Markt entwickelte sich von einem „Underground-Ding“ zu einem, das im Terminkalender vieler Rostocker verankert ist. „Sicher ist der Ponyhof mit dem vielen Klimbim eher was für Frauen,“ sagt die Gründerin. Eine klar definierte Zielgruppe gibt es nicht. Das bunte Markttreiben ist der Anlaufpunkt für Menschen jeglicher Couleur und Altersklassen, ob Kunstfanatiker, Mode-Enthusiast oder Schmuckliebhaber.

Die Etablierung ihres Marktes: „Ein langer Prozess“, sagt Berger. Im Jahr 2014 floppte der Basar am Brink. „Danach war ich frustriert“, gibt sie zu. „Ein Bekannter ermutigte mich und vermittelte mir einen Kontakt zur Stubnitz.“ „Auf ein Mal rieselte es Bewerbungen“, erinnert sich Berger. „Händler wollten beim Ponyhof auf der Stubi dabei sein.“ Tausende Besucher kamen auf das Schiff am Stadthafen, sagt sie – „ein Gefühl, dass ich nie vergessen werde.“ Der Markt wurde zum Begriff für die lokale kreative Szene. Mit dieser Sicherheit ging die Ponyhof-Gründerin noch ein Stück weiter. Als im Jahr 2015 die Anfrage aus dem „Schloss K“ in Klein Kussewitz kam, war die Sorge der Jungunternehmerin groß, ob die gemütlichen Städter bereit wären, sich raus aufs Land zu wagen. „Das Schloss war so zauberhaft und verwunschen. Ich musste dort etwas machen.“ Unter dem Motto „ Ponyhof im Wunderland“ wagte sie den Schritt raus aus dem Stadtkern. „Trotz schrecklichen Wetters kamen die Besucher und rannten uns förmlich die Türen ein“, erinnert sie sich.

„Irgendwann musste ich anfangen, wirtschaftlich zu denken.“

Jeder Ponyhof trägt ein neues Thema, von „Spring Pop“ über Piraten-Kult bis hin zu japanischen Blütenfesten, die Standorte wechseln ständig. „Das macht ihn aus“, erklärt Berger. Sie brauche einen „roten Faden“, den sie für jeden Markt bis in die Perfektion weiterspinnt. Mit diesem Konzept schaffte es die Unternehmerin mit ihrem Markt bis ins Ostseestadion. Berger bietet neben Händlern aus der Region und ganz Deutschland Workshops, Foto-Shootings und regionales Essen an.

Mit dem Wachstum des Ponyhofes steigen die Kosten und Berger entschloss bald, für ihren Markt Eintritt zu nehmen. „Das stieß nicht bei allen Besuchern auf Begeisterung“, weiß sie. „Der Markt wurde für mich zum Fulltime-Job und ich musste anfangen, wirtschaftlich zu denken“, erklärt die Betreiberin. Der Eintritt von zwei bis drei Euro sei eine Notwendigkeit, um das Projekt weiter fortbestehen und wachsen zu lassen.

Zur Galerie Von Spring Pop, über Piraten-Kult bis Goldrausch: Ein Rostocker Design-Markt kreiert Themenwelten für Besucher.

Weniger kaufen, aber dafür ganz bewusst

Die lebendige Markt-Atmosphäre sei für lokale Künstler, findet Berger, genau die richtige Plattform, um zu erproben, wie ihre Waren ankommen. Er ist nicht nur Verkaufs-, sondern auch Versuchsraum. Ein Ansatz, der dem stetig steigenden Online-Handel Kontra gibt. Der Erwerb von Kunst sollte etwas Unmittelbares bleiben, findet die Markt-Macherin. Die Begegnung mit dem Künstler biete die Chance zu erfragen: „Was hast du dir dabei gedacht?“, „Wie stellst du deine Sachen her?“. Diese Erfahrung ermöglicht dem Käufer, eine emotionale Bindung zum neuen Stück aufzubauen, weil er die Geschichte hinter dem Werk kenne.

Mit dem Status quo gibt sich die Marktbetreiberin nicht zufrieden. Auf Reisen durch Vietnam, Thailand oder Indien sammelt sie Eindrücke und bringt immer ein Stück ferne Kultur mit in die Heimatstadt. „Es vergeht keine Reise, bei der ich nicht auf Märkten unterwegs bin“, lacht sie. Im letzten Jahr organisierte Berger erstmals in der Landeshauptstadt Berlin einen Kunstmarkt unter dem Titel „Schwarzmarkt“. Ein Projekt, das sie auch weiterhin vom Ostseestrand aus betreut. Der Kopf der Ponyhof-Gründerin scheint nie stillzustehen. Über die Zukunft verrät sie: „Ich habe noch so viel mehr vor.“

Rostockerin gründet bunte kreativ Märkte Im Jahr 2012 organisierte Charlotte Berger den ersten „ Ponyhof“ im Rostocker Café „Warmbad“. Zu diesem Zeitpunkt war der Ponyhof ein Mischkonzept aus Kunsthandwerk und „Second-Hand“-Klamotten. Im Jahr 2014 wurde das Konzept klarer. Auf dem „ Ponyhof“ sollten fortan ausschließlich Kunsthändler ihre Ware anbieten. Ein zweiter Markt mit dem Namen „Stoffwechsel“ entstand. Über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus ging es im Jahr 2018. Dort realisierte Berger zusammen mit lokalen Partnern ihren ersten Basar „Schwarzmarkt“ in Berlin. Save the Date: Der nächste Second-Hand- und Vintage-Markt „Stoffwechsel“ findet am 17. März im „Dock Inn“ Hostel in Warnemünde statt. Darauf folgt der erste „ Ponyhof“ des Jahres unter dem Thema „ Hanami“ am 18. Mai in und um die Kunsthalle Rostock.

Sophie Martin