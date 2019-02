Berlin

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren in Zürich, wie sein Management am Samstag mitteilte. Ganz war bekannt aus Filmen wie „Der amerikanische Freund“, „Himmel über Berlin“ oder „Brot und Tulpen“. 2004 erregte er in „Der Untergang“ als Adolf Hitler Aufsehen.

1996 wurde dem Schweizer der Iffland-Ring verliehen. Der Preis stellt die bedeutendste Auszeichnung für deutschsprachige Schauspieler der Gegenwart dar.

Mehr in Kürze.

Von RND/dpa