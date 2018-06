Sie sieht aus wie ein ganz normales Wohnzimmer, die Stube des Rentnerpaares Elke Maier und Adolf Müller im abgelegenen Dörfchen Göslow bei Görmin:

Sofas, Schrankwand, Orientteppich, Bilder an den Wänden... Doch etwas ist besonders hier: 17 Jahre lang saß hier einmal pro Monat ein Vortragsgast auf dem Sofa, bis zu 50 Gäste aus der Region drängten sich auf Stühlen vor ihm.

Referenten wie Ministerpräsident Erwin Sellering, Schriftsteller Hermann Kant, Schauspielerin Karin Ugowski, Archäologen und andere Wissenschaftler der Uni Greifswald kamen und redeten über Themen aus ihrem Arbeitsgebiet – fast alle ohne Gage.

An diesem Freitag ist Schluss, ein letzter Referent kommt (siehe Infokasten). „Es fällt uns schwer aufzuhören“, sagt Elke Maier, die früher als Lehrerin in Greifswald arbeitete. Doch das Alter mache es schwer. „Ich kann die Dinger nicht mehr bewegen“, sagt Adolf Müller, gelernter Kunstmaler, und tippt auf eins der Sofas. Jedes Mal, wenn ein Vortrag bevorstand, wuchtete er die Sitzmöbel aus dem Raum, transportierte Stühle vom Landfrauenverein her. „Jetzt bin ich fast 80, es geht nicht mehr.“

Immerhin, die Erinnerungen bleiben ihnen. Wie Schriftsteller Hermann Kant etwa den lang vereinbarten Termin verschwitzte. „Ich hab’ eineinhalb Stunden vor der Veranstaltung bei ihm angerufen, weil ich ein komisches Gefühl hatte“, erzählt Elke Maier schmunzelnd. Kant habe gesagt: „Heute ist das?“ Aber statt abzusagen, setzte er sich in seinem Wohnort bei Neustrelitz ins Auto, kam mit 15 Minuten Verspätung im „Lütten Schlott“ an, wie Müller und Maier ihr Haus nennen. Im vollgestopften Wohnzimmer las er dann aus seinem Roman „Kino“.

Auch die Erinnerung an den Besuch von Manuela Schwesig, damals noch als Sozialministerin, bringt Müller und Maier zum Schmunzeln. „Als sie ankam, hat sie noch gesagt, nein, ich esse nachher im Hotel“, erzählen sie. Doch dann bot Adolf Müller seine Erdbeerbowle an, mit Früchten aus dem eigenen Garten. „Bio, hab’ ich gesagt. Da meinte sie: Na gut, geben sie mal ein halbes Gläschen her.“ Aus dem halben seien zwei geworden. „Als später ihr Fahrer den Kopf reinsteckte, winkte sie ihn ran: Wir essen hier“, erzählt Müller. Belegte Schnitten gab es – handgeschmiert, wie jedes Mal.

Für Essen und Getränke ließen die Gastgeber eine Spendenbox rumgehen, das meiste bezahlten sie selbst. „Nur ein paar Mal haben wir in all den Jahren 250 Euro Fördermittel beantragt“, betont Elke Maier. Für die Verpflegung oder wenn ein Referent doch mal Gage forderte. Für Elke Maier, die gebürtig aus Prag kommt und sich „Großstadtpflanze“ nennt, war die Veranstaltungsreihe eine Überlebensstrategie. „Wir waren aus Greifswald kulturverwöhnt“, sagt sie. Mit Vorträgen, Konzerten. In Göslow gab es sowas nicht. Als dann die Parkplätze für Besucher in Greifswald knapper wurden, „war die Idee geboren: Warum lassen wir die Leute nicht zu uns kommen?“, sagt Elke Maier.

Dass es ihr gelang, auch prominente Referenten herzulocken, dürfte ihrer Hartnäckigkeit und ihrem Geschick zu verdanken sein. Wenn ein Gast von Göslow begeistert war, bat sie ihn, bei anderen ein gutes Wort für sie einzulegen. Immer wieder mit Erfolg.

Die höchste Gästezahl im „Lütten Schlott“ verzeichneten Maier und Müller nicht bei Prominenz, sondern bei einem Vortrag über die Hünengräber der Region. „40 Besucher hatten sich angemeldet“, erzählt Elke Maier. 78 standen dann vor der Tür. Viele mussten in die Küche oder das Treppenhaus ausweichen, konnten von dort die Bilder zum Vortrag gar nicht sehen. „Aber die Leute waren trotzdem begeistert.“Das zählt.

Die letzte Veranstaltung im „Lütten Schlott“ Am morgigen Freitag um 19 Uhr ist Wilfried Kropka von den „Greifenfedern“ als letzter Referent im Lütten Schlott in Göslow zu Gast (Hauptstraße 5). „Olles und Nieges up Platt“ erzählt er dort. Gastgeberin Elke Maier organisiert weiterhin Vorträge in Görmin – einmal im Monat im dortigen Dörphus, immer mittags um 14 Uhr beim „Kaffee Klatsch“. Nach Anmeldung wird ein Hol- und Bringedienst für Gäste aus der Umgebung ein- gerichtet.

Sybille Marx