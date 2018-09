Ribnitz-Damgarten

Nicht auf vorbeifahrende Autos achten und einfach mal mitten auf der Lange Straße in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) schlendern, genau das war am Samstagabend bei der Einkaufsnacht in der Bernsteinstadt möglich. 46 Geschäfte beteiligten sich an der Veranstaltung, die unter dem Motto „Rocken und Shoppen“ stand und bereits zum zwölften Mal stattfand. Während die Läden rund um den Marktplatz, in der Langen Straße und in einigen Seitenstraße schon um 19 Uhr öffneten, legten die Bands eine Stunde später los. Auf insgesamt fünf Bühnen gab es Livemusik für die Besucher. So spielte beispielsweise auf dem Marktplatz die Stralsunder Band „Blues Rausch und Co“ und bei Jeansmaster „Joker“ aus Ribnitz-Damgarten.

Zur Galerie Tausende Besucher kamen am Sonnabend zur Shoppingnacht in Ribnitz-Damgarten.

Stadt und Geschäftsleute arbeiten Hand in Hand

Jörg Maletz lobte das Engagement der Geschäftsleute. „Alle beteiligten Geschäfte geben Geld für die Musiker, die an diesem Abend auftreten und viele Geschäfte locken mit Angeboten.“ Und auch die Stadt unterstütze die Einkaufsnacht. „Die Stadt stellt Strom und Wasser zur Verfügung, kümmert sich im Vorfeld um die Werbung und bezahlt den kostenfreien Buspendelverkehr zwischen Damgarten und Ribnitz“, sagte Jörg Maletz. „Und die Mitarbeiter des Bauhofes räumen morgen Früh alles wieder auf.“

Geschicklichkeit testen

Vor dem Spielzeuggeschäft Spielraum in der Langen Straße konnten Kinder und Erwachsene das japanische Geschicklichkeitsspiel Kendama ausprobieren. „Es eignet sich für Kinder ab sieben Jahren. Wir haben es neu im Sortiment und verkaufen es erst seit zwei Wochen“, berichtete Inhaberin Anne Wanke. Bereits um 21 Uhr war die Hälfte der hölzernen Spielzeuge verkauft.

Abschluss der Freiluftsaison

Das Modehaus Gohr beteiligt sich seit zwölf Jahren an der Shopping-Nacht. „Es macht Spaß, die Atmosphäre ist entspannt und ich bin gerne für meine Kunden da“, meinte Stefan Gohr. Und zum Dank bekamen seine Kunden kleine Snacks und ein Glas Sekt. „Die Einkaufsnacht Anfang September ist auch immer irgendwie der Abschluss der Freiluftsaison“, sagte der Geschäftsmann. „Die Leute genießen es, bei guter Musik draußen zusammenzusitzen, zu reden und durch die Geschäfte zu schlendern. Ich finde es auch gut, dass wir in Ribnitz so eine Einkaufsnacht nur einmal im Jahr machen. Sonst würde es sich tot laufen.“

Besucher aus Mexiko

Dass nicht nur Einheimische, sondern auch viele Urlauber kommen, freut Stefan Gohr. Die sicherlich am weitesten angereiste Besucherin kam aus Mexiko. Jolanda Contreras ist seit Donnerstag gemeinsam mit ihrem Mann, einem gebürtigen Bayer, bei der Familie in Ribnitz-Damgarten zu Gast. „Die Cousine meines Mannes wohnt in Ribnitz-Damgarten. Wir sind das erste Mal hier und bleiben noch bis Dienstag“, sagte die Mexikanerin. Die Shopping-Nacht gefällt ihr. Zwar gebe es in Mexiko auch größere Geschäfte die hin und wieder sogar bis drei Uhr nachts öffnen, aber dass so viele Geschäfte in der Innenstadt an der Einkaufsnacht teilnehmen, sei etwas Besonderes. Über so positive Resonanz freut sich Sarah Weck, Inhaberin von Wecks Schenken – Dekorieren – Mode, die die Veranstaltung seit drei Jahren gemeinsam mit René Berlin von der Blütenmeisterei organisiert. „Die Shopping-Nacht ist jedes Jahr gut besucht und die Leute sind gut drauf. Es ist schön, mit der Stammkundschaft ins Gespräch zu kommen“, erklärte Sarah Weck.

Bekannte treffen

Diese entspannte Atmosphäre genossen auch Juana und Cindy Wollny. Mutter und Tochter schlendern mit einer Einkaufstüte in der Hand durch die Lange Straße. „Wir sind zum zweiten Mal hier“, sagte die 22-Jährige aus Ahrenshagen. „Was man unter der Woche nicht schafft, kann man jetzt erledigen. Das ist super.“ „Und man trifft viele Bekannte hier“, fügte ihre Mutter hinzu. Auch Bürgermeister Frank Ilchmann spazierte mit seiner Frau durch die Läden und freute sich über die überfüllten Straßen und Geschäfte. „Die Busse, die von Damgarten nach Ribnitz gefahren sind, waren voll. Es ist jedes Jahr eine schöne Veranstaltung.“ Ob die Lange Straße in diesem Jahr auch zum Weihnachtsmarkt autofrei werde, dass ließ der Bürgermeister allerdings noch offen. „Wir denken darüber nach“, sagte er.

Anika Wenning