Rostock

„Das Vernünftigste, was ich in meinem Leben getan habe, war Amnesty International in der Bundesrepublik Deutschland zu gründen.“ Carola Stern (1925-2006) wurde in Ahlbeck auf Usedom als Erika Assmus geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet sie als Bibliothekarin in einem sowjetischen Raketeninstitut, wird in den stalinistischen Säuberungen verfolgt, flüchtet nach Westberlin und wird Journalistin in Köln.1961 gründet sie die deutsche Sektion von Amnesty International und engagiert sich mit Alice Schwarzer gegen den Abtreibungsparagraphen §219.

„Die Musik hat mich in meinem Leben glücklich gemacht.“ Annelise Pflugbeil (1918-2015) wurde in Stettin geboren, arbeitete als Kirchenmusiklehrerin und flüchtete Ende des Zweiten Weltkriegs nach Greifswald, wo sie mit ihrem späteren Ehemann Hans Pflugbeil das Kirchenmusikfest und die Greifswalder Bachwoche ins Leben rief. 1989 wurde Annelise Pflugbeil Professorin für Kirchenmusik an der Universität Greifswald.

„Meine Athleten sollen Mut haben!“

„Die Entwürfe für die Zukunft werden in der Gegenwart gemacht, das zählt für mich: Gegenwart, heute, jetzt.“ Brigitte Reimann wurde 1933 bei Magdeburg geboren. Als Autorin in der Jugendkommission des Zentralkomitees der SED in der DDR verpflichtete sie sich dem Bitterfelder Weg – der neuen programmatischen Entwicklung der sozialistischen Kulturpolitik in der DDR. Später wendete sie sich davon ab und ging in Richtung assoziativer Erzählformen. Ab 1971 lebte Reimann in Neubrandenburg und hinterließ literarische Werke wie „Franziska Linkerhand“ oder „Das Mädchen auf der Lotusblume“.

„Meine Athleten sollen Mut haben!“ Steffi Nerius wurde 1972 in Bergen auf Rügen geboren. Die Leichtathletin studiert in Köln Sportwissenschaften und wird als Speerwerferin Weltmeisterin, zwei Mal Europameisterin, sechs Mal Deutsche Meisterin, Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und zwei Mal Leichtathletin des Jahres. Seit dem Ende ihrer Karriere trainiert Nerius Speerwerfer.

Vier Zitate. Vier Lebenswege. Vier starke Frauen, aus verschiedenen Lebensbereichen, die Mecklenburg-Vorpommern bewegen. Stern, Pflugbeil, Reimann und Nerius stehen in Politik/Medien, Musik, Literatur und Sport für ein starkes und positives Image des Landes. Es sind nur vier von 19 Frauen, die die Heinrich-Böll-Stiftung MV in der Ausstellung „Frauen, die Mecklenburg-Vorpommern bewegen“ vorstellen. Die Schau läuft seit dieser Woche im Haus der Stiftung in der Frieda 23 in Rostock.

Gemeinhin ist der Reflex ein anderer, wenn man danach fragt, welche Namen für dieses Land stehen: Otto Lilienthal, Joachim Gauck, Ernst Barlach, Fritz Reuter, Uwe Johnson stehen auf der Liste der Persönlichkeiten des Landes oben. Die Böll-Stiftung stellt andere Fragen. Welche Frauen aus diesem Bundesland ragen heraus? In der Schau, die weit davon entfernt ist, Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, werden Frauen vorgestellt wie die Medizinerin Franziska Tiburtius (1843-1927) von Gut Bisdamitz auf Rügen, die Pädagogin Auguste Sprengel (1847-1934) aus Waren an der Müritz, die Übersetzerin Mathilde Mann (1859-1925) aus Rostock, die Völkerkundlerin Elisabeth Krämer-Bannow (1874-1945) aus Wismar, die Bildhauerin Marga Böhmer (1887-1969), die in Güstrow gelebt und gewirkt hat.

Die Künstlerin Tisa von Schulenburg (1904-2001) aus Tressow hat 1994 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die Pädagogin Marie Bloch (1871-1945) hat an der Entwicklung eines modernen Kinderbetreuungs- und Hortsystems mitgewirkt. Sie wurde 1945 von den Nazis in Theresienstadt ermordet. Die Buchhändlerin und Lehrerin Karla Staszak (77) hat sich für die Gleichstellung der Frauen engagiert. Die Integrationsexpertin Mai-Phuong Kollath (55) war 1992 bei den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen Opfer des Brandanschlags und gründete den Integrationsverein Dien Hong. Die Künstlerin Ute Laux (54) gründete in Schwerin die Kunst- und Musikschule Ataraxia und engagiert sich für das Projekt Sea Watch. Die Rostockerin Steffi Brüning (28) trägt mit ihrer zeitgeschichtlichen Forschung an der Uni Rostock zur Rehabilitierung von Opfergruppen. Nur eine kleine Auswahl starker Frauen aus MV quer durch die Geschichte des Landes. Susan Schulz, Geschäftsführerin der Böll-Stiftung in MV, sagt: „Sie finden in dieser Ausstellung Geschichten von Frauen, die uns heute inspirieren können. Hier können Sie beeindruckende Vorreiterinnen, Querdenkerinnen und Heldinnen entdecken.“

Aufforderung, weitere Frauen zu nennen

Eine Ausstellung, die als Ausschnitt oder auch als Aufforderung zu verstehen ist. Aufforderung zum Nachahmen, aber auch dazu, Frauen zu benennen, die in diese Reihe gehören. Starke Frauen – die Politikerinnen Angela Merkel (CDU), Manuela Schwesig (SPD), Simone Oldenburg (Linke) fehlen ebenso wie die Malerin Elisabeth von Eicken aus Ahrenshoop, das Model Franziska Knuppe aus Rostock, die Sportlerinnen Katrin Krabbe aus Neubrandenburg, Astrid Kumbernuss aus Grevesmühlen, Grit Breuer aus Nienhagen oder Marita Meier-Koch aus Rostock, die Künstlerin Inge Jastrams aus Kneese, die Übersetzerin Erika Fuchs aus Rostock oder die Philosophin Sabina Elisabeth Oelgad von Bassewitz aus Dalwitz.

Michael Meyer