Rostock

Der ,,Sturm und Drang“, jene literarische Strömung zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, mit jugendlichem Aufbegehren und Rebellieren gegen bestehende gesellschaftliche Zustände, fasziniert bis heute. Das Lebensgefühl jener Zeit, bei dem bewusst gegen alle Konventionen verstoßen und bislang Undenkbares gewagt wurde, hat die Tanzcompagnie des Volkstheaters inspiriert. Bewusst betritt das Ensemble mit seiner ,,Sturm und Drang“ überschriebenen aktuellen Produktion neues Terrain. Gemeinsam mit den Rostocker Musikern Marten Pankow (Gitarre und Electronics) und Philipp Wisotzki (Keys und Electronics) entwickeln die Tänzer zur Premiere am Samstag einen Abend voller Spannung und Überraschungen. Das Ganze ist ein Spiel, auf das sich Zuschauer und Akteure im Ateliertheater einlassen. Seine Regeln: Per Glücksrad wählt das Publikum eine von fünf vorgegebenen Kategorien aus der Sturm-und-Drang-Periode. Drama und Liebe, Freiheit und Spiel oder Alt und Neu gehören dazu. Per Buzzer können die Zuschauer die Akteure augenblicklich innerhalb der Kategorie von einer Szene in eine andere schicken. Die Chance, einzugreifen, haben sie auch, indem sie mithilfe von zwei Würfeln Tänzer auswählen, die an der nächsten Szene mitwirken sollen. Zudem sind die Gäste permanent aufgefordert, sich selbst einzubringen. So sind Spontanität und Improvisation also Tür und Tor geöffnet. Denkbar ist fast alles. Nichts scheint unmöglich. Angesichts außerordentlicher Spiel- und Tanzlust der Compagnie, gepaart mit akrobatischem und schauspielerischem Können, ist es kein Wunder, dass all das auf die vollbesetzten Stuhlreihen übergreift. So ist der Erfolg des Abends bereits zu seinem Beginn absehbar. Die Show beginnt mit der Aufforderung vom Parkett: Seien Sie spontan! Der Abend liegt auch in Ihren Händen! Regie führt ab jetzt der Zufall. Den Rahmen schaffen die Zuschauer. Gefüllt wird er durch die Darsteller, die aus dem Moment heraus Ideen und Szenen entwickeln. Alt und Neu - das Publikum hat per Glücksrad diesen Auftakt bestimmt. Zunächst eine Szene auf dem Spielplatz. Schon jault der Buzzer auf: Nun wächst ein Baum, trägt Früchte, in seinem Schatten lässt es sich ruhen. Nach 20 Minuten, abzulesen an der digitalen Anzeige, wird wieder am Rad gedreht: diesmal Drama und Liebe. Betroffenheit in den Reihen, als Müll die Fläche überschwemmt und alles Leben tötet. Schließlich Auflehnung und Widerstand. Eine bedrohliche Szenerie: Putin-Maskierte und Rotbeschlipste fluten das Parkett, Symbole der Unterdrückung und Unfreiheit. Kontrastierend dazu der Text der russischen Nationalhymne, die von Freiheit und Brüderlichkeit singt. Musikalisch untermalt wird diese Szene durch maximal reduzierte Zitate der bekannten Alexandrow-Melodie. Nur noch einmal hat dann der Buzzer das Wort. Er lässt das Kollektiv über den Tanzboden stampfen. Laute klingen wie aus Schafskehlen. Die Zuschauer sehen sich erneut gefordert. Bewundernswert, wie sich auch Musiker und Beleuchter auf die plötzlichen Eingebungen einstellen. Der phantasievolle und anregende Abend erhält zum Ende großen Beifall. Der gilt in diesem Fall auch dem Publikum selbst. Hat es doch Regie geführt bei dieser einzigartigen und in dieser Form unwiederbringlichen Aufführung.

Werner Geske